Şehide yapılan saygısızlık sonrasında tepkiler devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Gökhan Tanaydın, Edremit Gençlik Kolları Başkanı Ali Armağan Çakan ile birlikte, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi önünde bir basın açıklaması yaparak, şehide yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdiler.

Şehidin ismini taşıyan okul önünde bir araya gelen AK Parti Gençlik Kolları temsilcileri bir basın bildirisi ile şehidin ismine karşı yaşanan saygısızlığa tepki gösterdiler.

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkan Vekili Gökhan Tanaydın yaptığı konuşmada “Gönül isterdi ki bugün heyecanlı, neşeli ve gönüllerimizi hoş edecek bir basın açıklamasıyla karşınızda bulunalım lakin vicdanları sızlatan bir durumla karşınızda bulunmanın üzüntüsünü yaşıyorum.

Edremit tarihinin önemli simgelerinden biri olan, Edremitli büyüklerimizin emekleriyle gençliğe sunulmuş güzide bir eğitim yuvasının önünde bulunuyoruz. Geçtiğimiz aylarda hem bu okulumuzun sıralarında öğrenci olarak oturmuş hem de tahtanın karşısına geçerek öğrencilerine eğitim vermiş ve ne yazık ki 2017’de görev yeri Batman/Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerce kahpece şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi okulumuza verildi. Şehidin anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla Yalçın ailesinin isteği Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleri, Edremit Kaymakamlığının destekleri ve Balıkesir Valiliğinin onayıyla alınan karar doğrultusunda okulumuzun adı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi oldu. Bu karar neticesinde milletçe şehidimize olan saygımızı dile getirmiş olduk hem de okulumuzun kıymetli maneviyatı daha da değerlenmiş oldu. Lakin bu durumu yanlış algılayan ve vicdanlara büyük bir sızı veren bir durum ile karşı karşıya kaldık. Okulumuzun ismine şehit adının verilmesiyle gurur duyması gerekenler gaflet ve delalet içinde isim değişikliğine tepki vererek bu karara itiraz ettiler. Biz bunu yanlış anlamışlardır veya biz yanlış anlamışızdır diye düşünürken bu vicdanları sızlatan olayı resmileştirip isim değiştirme kararının iptali için bir de dava açtılar. Hatta ve hatta bu sızıyı daha da derinleştirmek için bir açıklama daha geldi. Şehitlik makamını ’bedava’ olarak nitelendirerek ’Bedavadan nam sahibi olunmaz’ dediler” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında tepkisini sert bir şekilde gösteren Tanaydın, “Artık dayanamadık ’Siz Hayırdır?’ demenin vakti geldi. Kirli düşüncelerinizle insanların vicdanını yaralamanıza izin vermeyiz. Okulun adı 2010’da değişti Körfez Lisesi oldu o zaman değiştiğinde okulun isminin değeri yoktu da şimdi şehit olmuş bir vatan evladının ismi verilince niye dokundu? Soruyorum şimdi bu isimlerden hangisi sizi rahatsız etti? Şenay Aybüke Yalçının bir kadın ismi olması mı sizi rahatsız etti? Gençlerimizi eğiten kutsal mesleklerden olan öğretmen ismi mi sizi rahatsız etti? Yoksa vatan uğruna canını kaybetmiş şehit ismi mi sizi rahatsız etti? Belli ki bu isimlerin hepsi sizi rahatsız etti. İnanın ki bu isimlerin hiçbiri dediğiniz gibi bedava değil. Asıl bedava olan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin ismi üzerinden meşhur olma çabanızdır. Kuvay-i Milliye ruhuyla yoğrulmuş şehrimizin hamuruna leke olmanıza izin vermeyiz. Bu açıklama Atatürkçü Düşünce Derneği olarak planlandıysa ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliğini ve ’Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünü umursamadığınız anlamına gelir” dedi.

Şehit isminin okula verilmesinin gurur verici bir olay olduğunun altını çizen Tanaydın, “Eğer bu açıklama liseli mezunlar derneği olarak yapıldıysa bizden daha fazla gurur duymanız gerek. Şehidimizin adını yaşatmak gelecek nesillere anısını paylaşmak için kendilerinin teklif etmesi gereken bir duruma karşı çıkmanın akla, mantığa, vicdana uygun hiçbir yanı yoktur. Aynı okulda okuduğumuz melek kalbi ve güzel gülüşüyle bizleri cennetten selamlayacak bir sıra arkadaşım var diyecek kişilerin içinde bulundukları gafleti anlamak mümkün değildir. Bu ve buna benzer düşüncelere karşı oluğumuzdan ve şehitlerimizin emanetine her daim sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Buradan kendilerine tekrar ve tekrar bu yanlıştan dönmelerini önerip kendilerini aklıselime davet ediyorum. Eğer bu düşüncelerinde devam edecek olacaklarsa kendilerini Yüce Türk Milletinin vicdanına havale ediyorum” diye konuştu.

Basın açıklamasına AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da katılarak destek verdi. Grup açıklamanın ardından sessizce dağıldı.