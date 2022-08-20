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Seferihisar’da denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedi bulundu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, denize girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Genel 20.08.2022, 14:40
Seferihisar’da denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedi bulundu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, denize girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eyüp Sabri Kaya (45), Seferihisar ilçesi Akarca mevkiinden 19 Ağustos’ta denize girdi. Kaya, bir süre sonrada gözden kayboldu. İhbar üzerine Seferihisar Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gece görüşlü helikopterin de katıldığı çalışmalarda sonucunda, sabah saat 07.00 sıralarında Eyüp Sabri Kaya’nın cansız bedeni bulundu. Sarıkaya Burnu önlerinde bulunan Kaya’nın cansız bedeni, denizden çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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