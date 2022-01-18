Sefa bebeğin iyileşmesi için seferberlik devam ediyor

Bursa’da İsmail ve Rabia çiftinin 2 yaşındaki oğlu Sefa bebeğin tedavisi ve gereken paranın temin edilmesi için seferberlik devam ediyor.

İsmail ve Rabia çiftinin “SMA tip 2” hastası çocukları 2 yaşındaki Sefa, sağlığına kavuşmak için gen tedavisi bekliyor. Sefa bebeğin Dubai’de tedavi olabilmesi için Bursa ve çevresinde kampanyalar düzenlenirken, Orhan İli Kadın Kooperatifi ve Orhaneli Belediyesi organizasyonuyla belediye nikâh salonunda yardım için çeşitli ürünler satıldı. Programa Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Ali Aykurt, resmî daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katılırken, Sefa bebek için çeşitli ürün satışları yapılarak bağış toplandı.

Sefa bebeğin babası İsmail Arput, "Oğlum 2 yaşında. SMA tip 2 hastası Dubai’de tedavisi için 2.2 milyon dolar paraya ihtiyacımız var. Şu anda çocuğumuz yürüyemiyor, emekleyemiyor, kasları kemikleri taşıyamadığı için çocuğumuz günden güne gözümüzün önünde eriyor. Orhaneli’de bizi yanlız bırakmayan devlet büyüklerimize, Belediye Başkanımız Ali başkanımıza, bu karda kışta bizi yanlız bırakmayan siz değerli milletimize teşekkür ediyorum. Devlet büyüklerimizden bebeğimizi tekrar sağlığına kavuşturmak için bir yardım eli uzatmalarını istiyorum. Allah razı olsun, herkes elinden geldiği kadar elini taşın altına koyup bir nebze yardım etmeye çalışıyor. Devlet büyüklerimizden de sesimizi duymalarını istiyorum" dedi.

Sefa’nın anne annesi Gülay Birgül, "Bebeğimiz SMA tip 2 hastası. Maalesef ölümcül kas rahatsızlığı hastası. Biz bu konuda bebeğimizi kurtarmak için sizlerden yardım istiyoruz. Yurt dışında Dubai’de tedavi görebilmesi için 2.2 milyon dolara ihtiyacımız var. şimdiye kadar bu paranın yüzde 3’ünü ancak temin edebildik. Sefa’mızı mecbur aç bırakmak zorunda kalıyoruz. Şu an 12 kilo. 13,5 kiloya ulaşmaması gerekiyor. Bu kiloya ulaşırsa tedavi hakkımızı da kaybediyoruz. Çocuğumuz ağlıyor, sızlıyor. Kilo almaması için doktor kontrolünde rejim programı uygulanarak mecburen aç bırakıp yatırıyoruz. Tedavi süreci için zamanımız gittikçe kısalıyor. Vatandaşlarımızdan, bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Sefa bebeğimizi kurtaralım ne olursunuz" dedi.

Sefa bebeğin iyileşmesi için Bursa genelinde yardım seferberliği sürerken, Yardımsever vatandaşlar tarafından kamyonlar dolusu un verildi. Bu unlardan Orhaneli ilçesi mahallelerinde ekmekler yapılıyor, Bursa ve genelinde kermisler düzenlenip tedavi parası toparlanmaya çalışılıyor.