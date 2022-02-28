Seç Market bin 750’nci mağazasını açtı

Esnaf dostu iş modeliyle öne çıkan Seç Market’in bayi sayısı hızla artmaya devam ederek bin 750’ye ulaştı. Türkiye perakende sektörünün önemli oyuncularından olan Seç Market, sağladığı kurumsal altyapı, fiyat avantajları, güvenli gıda ve zengin ürün çeşitliliğiyle paydaşlarının rekabet gücünü artırarak büyümeye devam ediyor.

Türkiye’de rekabetin çok yüksek olduğu perakende sektöründe sunduğu iş modeliyle önemli bir konumda olan Seç Market’in mağaza sayısı, Kastamonu’da açılan yeni mağazasıyla bin 750’ye ulaştı. Seç Market mağazaları esnafa ve müşteriye sağladığı avantajlarla ülke genelinde 79 ilde hizmet veriyor.

Esnaf “mahalleden biri” kalmaya devam ederken, ciro ve müşteri memnuniyeti artıyor

Seç Market iş modeli samimiyet ve güvene dayanan geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilik altyapısıyla bir araya getiriyor. Seç Market bayisine dönüşen esnaf kendi işinin sahibi olmayı sürdürürken, aynı zamanda Seç Market’in bayilerine sunduğu geniş ürün gamı ve uygun fiyat avantajlarıyla yoğun rekabetin yaşandığı sektörde konumunu güçlendiriyor, cirosunu ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Seç Market, raf diziliminden ürün tedarikine, dijital altyapıdan sosyal medya iletişimine, pazarlamadan satın almaya kadar birçok alanda verdiği destekle iş ortaklarının “mahalleden biri” kalarak büyümelerine yardımcı oluyor. Seç Market bayiliği için kazan-kazan ilişkisine dayalı olarak işini geliştirmek isteyenler başvuruda bulunabiliyor.

“Her 12 saatte bir yeni bir Seç Mağazası açıyoruz”

Türkiye genelinde sayıları bin 750’ye ulaşan Seç Market mağazaları hakkında konuşan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen şunları söyledi: “Kendi mahallesinde, semtinde verdiği hizmetle yoğun rekabetin olduğu perakende pazarında mücadele eden iş ortaklarımızla yürüdüğümüz bu yolda, birlikte büyümeye ve beraber kazanmaya devam ediyoruz. Güçlü ekosistemimiz, tedarik ve lojistik altyapımız sayesinde bayilerimiz ürünlerini hızla, kolayca ve uygun fiyatla temin ediyor. Seç bayisi olan esnafımızı çeşitli danışmanlık hizmetleriyle destekleyerek mağaza operasyonlarına da yardımcı oluyor, finansal avantajlar sağlıyor ve esnafımızın rekabette yol alabilmesi, güçlü kalabilmesi için önemli bir çözüm ortağı oluyoruz. Modelimizin sunduğu avantajlar sayesinde her 12 saatte bir yeni bir mağaza açarak büyüyoruz. Türkiye’nin her yerinden bayilik başvurusu alıyoruz. Kazandıran iş modelimizle 2022’de de bayi sayımızı artırarak esnafımızı ve müşterimizi mutlu etmeye devam edeceğiz.”