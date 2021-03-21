banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki 'Tatlı Rekabet'
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki 'Tatlı Rekabet'
Hilal Kaplan’dan Şevval Sam'a hakaret! 'GERİZEKALI'
Hilal Kaplan’dan Şevval Sam'a hakaret! 'GERİZEKALI'
Rusya'da maske takmayanlara “dayak” şakası
Rusya'da maske takmayanlara “dayak” şakası

Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı

Bu yıl ilk kez pandemi nedeniyle dijital ortamda tarımsal destek başvurularını almaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecine geçilmesi ve teknik nedenlerle sebze fidesi için online başvuruda bulunamayan üreticiler için yüz yüze başvuru sürecini başlattı.

Genel 21.03.2021, 12:10
2
Sebze fidesi desteği için yüz yüze başvurular alınmaya başlandı

Bu yıl ilk kez pandemi nedeniyle dijital ortamda tarımsal destek başvurularını almaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecine geçilmesi ve teknik nedenlerle sebze fidesi için online başvuruda bulunamayan üreticiler için yüz yüze başvuru sürecini başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent’te hayata geçirdiği kırsal kalkınma amaçlı destek projeleri çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde de yerli üreticilere ekonomik yönden katkı sağlamak ve üretimi artırmak için desteklerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi; sebze fidesi, buğday, mısır ve yonca tohumu desteği başvurularını bu yıl ilk kez online ortamda alma uygulaması başlattı.

“baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden buğday tohumu için online başvurular alınmaya devam ederken, mısır ve yonca tohumu ile domates ve biber fidesi desteği için online başvuru süreci sona erdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, online ortamda teknik nedenlerle sebze fidesi (domates ve biber) için başvuruda bulunamayan üreticilerin mağdur olmaması amacıyla başvuru taleplerini yüz yüze almaya başladı.

Yüz yüze talep başvuruları Ayaş’tan alınmaya başlandı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında elektronik ortamda çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan çiftçilere kolaylık sağlanırken, yüz yüze başvuruların alınmaya başlandığı ilk adres Ayaş ilçesi oldu.

Ayaş’ta talep toplama başvurularına yoğun ilgi gösteren çiftçiler, yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i çiftçi katkı paylı destek programları hakkında memnuniyetlerini dile getirdi.

Tüm ilçelerde dekont toplama işlemleri yonca ve mısır tohumu için tamamlandı

Ayaş ilçesinde 15-16 Mart tarihlerinde yonca ve mısır tohumu için başvuran çiftçilerin dekontları elden toplanırken, tüm ilçelerde de yonca ve mısır dekontlarının toplanma işlemi sona erdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ayaş’ta sezbe fidesi (domates ve biber) için de dekontları teslim aldı.

Beypazarı, Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri ve AYKOME adreslerinde 23,24 ve 25 Mart tarihlerinde domates ve sebze fidesi başvuru taleplerini dekontlarıyla almaya başlayacak olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 5 Nisan tarihinden itibaren de diğer ilçelerde sebze fidesi başvuru taleplerini yüz yüze almaya devam edecek.

Bu yıl yaklaşık 8 milyon kilogram buğday tohumu dağıtılacak

Ekim ve dikim zamanlarını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, 29 Mart ve Nisan ayının ilk haftası içinde çiftçilere yonca ve mısır tohumu dağıtımına başlayacak.

2020 yılında 5 milyon 150 kilogram buğday dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yaklaşık 8 milyon kilogram (8 bin ton) buğday tohumu dağıtımı yapmayı planlıyor.

Kırsal kalkınma destekleri programı kapsamında 2021 yılında 150 bin kilogram (150 ton) yonca tohumu, 120 bin kilogram (120 ton) mısır tohumu, 8 milyon 100 bin adet de domates ve biber fidesinin dağıtılması hedefleniyor.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 29 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 29 36
12. Rizespor 29 34
13. Konyaspor 28 33
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Ankaragücü 29 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 27 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 26 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 28 60
3. Barcelona 27 59
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 28 30
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 27 24
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 27 23
20. Huesca 28 21