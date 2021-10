Schneider Electric'ten yeni dijital iş birlikleri

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, AVEVA, Lenovo ve Stratus ile stratejik iş ortaklıklarını genişleterek IT (Bilgi Teknolojileri) ve OT (Operasyonel Teknolojiler) yakınsaması sağlıyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket bugün IT (Bilgi Teknolojileri) ve OT'nin (Operasyonel Teknolojiler) yakınsamasını ele almak üzere lider teknoloji şirketleriyle iş ortaklıklarını büyüttüklerini duyurdu.

Açıklamaya göre, entegre endüstriyel edge bilişim çözümleri oluşturmak için sistem entegratörlerini IT çözüm tedarikçileriyle bir araya getiren genişletilmiş iş ortaklıkları, aşağıdakileri içeren üç programın ortaya çıkmasını sağladı:

"AVEVA ile birlikte geliştirilen yeni referans tasarımları, Lenovo ve Stratus‘tan entegre çözümler ve öğrenme ve paylaşım fırsatları için işbirliğine dayalı bir çevrimiçi topluluk olan Schneider Electric Exchange kapsamında sistem entegratörlerine sunulan bir öğrenme yolu. Schneider Electric'in endüstriyel Edge programları, sistem entegratörlerine değerlerini son kullanıcıya kadar genişletmelerini sağlayarak müşterilerinin endüstriyel dijital dönüşümlerine olanak verme gücünü sunuyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric, Endüstriyel Otomasyon Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Philippe Rambach, "Akıllı fabrika, daha da akıllı hale geliyor. Genişlettiğimiz iş ortaklıklarımız ve yeni endüstriyel Edge programlarımız, sistem entegratörlerine alan uzmanlıklarından yararlanarak IT/OT yakınsaması uzmanı olma ve müşterilerinin bu ihtiyaçlarını karşılama konusunda destek veriyor. Akıllı üretimin, benzeri görülmemiş bir IT teknolojileri dalgasını endüstriyel alanlara yönlendirdiğini biliyoruz.



Şirketler yapay zekadan, robotik işleme otomasyonundan ve daha fazlasından yararlandıkça, gecikmeleri azaltmak, esnekliği artırmak, gizliliği ve güvenliği korumak, önemli veri ve bant genişliği gereksinimini karşılamak için edge bilgi işlem çözümlerine ihtiyaç duyacaktır." ifadelerini kullandı.

ARC Advisory Group Başkan Yardımcısı Craig Resnick ise "Endüstriyel edge, endüstriyel otomasyonun en hızlı büyüyen segmentlerinden biri ve dijital dönüşümü etkileyen önemli bir itici güçtür. Mümkün olan en kısa yatırım geri dönüşünü elde etmek için üreticiler varlık performansını doğru şekilde ölçmeli, sorunlu alanları hızlı biçimde tanımlamalı ve operasyonlarını büyük ölçüde iyileştirecek önemli değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yapmalıdır. Endüstriyel edge; bu önemli yerinde veri yakalamanın gerçekleştiği, bu verilerin gerçek zamanlı analizinin yapıldığı ve bunların akıllı bilgilere dönüştürülerek, ardından gecikme ve üretim ortamları için güvenlik gibi üreticilerin endişelerini ele alırken bulutla ve tüm kuruluş bünyesinde paylaşıldığı yerdir." açıklamasında bulundu.





- Endüstriyel edge Nedir?





Açıklamada endüstriyel edge üzerine verilen detaylara göre, endüstriyel operatörler artan otomasyonun avantajlarından faydalanmak için, yapay zeka, HD kameralar ve diğer Industry 4.0 teknolojilerinin gerektirdiği esnekliği ve hızı sağlamak amacıyla tek başına bulut teknolojisine güvenemezler. Yerel edge veri merkezleri, şebekedeki uç noktalara erişimi sağlayan, coğrafi olarak dağıtılmış IT altyapı muhafazaları/alanlar/tesislerdir. Üretim tesisi ya da dağıtım merkezi gibi endüstriyel ortamlarda bulunduğu zaman, bu uygulama “endüstriyel edge” olarak adlandırılıyor.







- Tasarım sürecini sadeleştirmek için önde gelen edge teknolojilerini entegre eden referans tasarımlar

Schneider Electric, AVEVA ile birlikte geliştirilen, Lenovo ve Stratus çözümlerini de içeren yeni endüstriyel edge referans tasarımlarını tanıttı. Referans tasarımları, Schneider Electric’in Yerel Edge Konfigüratörü kapsamında kullanılabilir ve isteğe göre özelleştirilebilir. Bu yeni tasarımlar, endüstriyel edge başarısında temel bir faktör. World Wide Technology, “sevkiyat öncesi teknoloji platformlarını ve cihazlarını önceden konfigüre etme becerisinin dağıtım hızını yükselttiğini ve saha mühendisliği maliyetlerini yüzde 25-40 oranında azaltabildiğini, sipariş işleme hızını yüzde 20 artırabildiğini ve bakım maliyetlerini yüzde 7 azaltabildiğini” belirti.

Referans tasarımlar, endüstriyel otomasyondaki en yaygın kullanım durumlarına bağlı olarak, herhangi bir edge ortamı için tamamen özelleştirilebilir, önceden entegre edilmiş EcoStruxure Mikro Veri Merkezi çözümleriyle pazarlama riskini ve süresini düşürür. Sistem entegratörleri, IT departmanları tarafından talep edilen standartlara göre tasarlanmış, tamamen onaylanmış ve güvenli çözümler sayesinde yazılım ve çözümlere odaklanmak için IT mimarisinde zamandan tasarruf edecekler.





- Sistem entegratörlerinin endüstriyel edge bilişimin yeni gereksinimlerini karşılayabilmesi için profesyonel bir geliştirme yöntemi





Edge bilişim, sistem entegratörlerine iş modellerini genişletmeleri ve hem OT hem de IT gereksinimlerinde danışman rollerini oluşturmaları için yeni bir fırsat sunan endüstriyel alan için yükselen bir trend. Bu yeni öğrenme programı, sistem entegratörleri için EcoStruxure Mikro Veri Merkezi ve EcoStruxure IT çözümleri üzerinde edge açısından en yaygın sorunları nasıl çözebileceklerini içeren kapsamlı bir dijital eğitim serisi içeriyor. 14 oturumdan oluşan bu gelişim programı, son kullanıcıların eksiksiz IT/OT yakınsaması çözümleri sunmak üzere referans tasarımlardan ve IT çözüm tedarikçilerinden nasıl faydalanabileceğine odaklanıyor. Sistem entegratörleri, bu dijital eğitim serisine Schneider Electric Alliance İş Ortağı Portalı aracılığıyla bağlanacaklar.





- İş fırsatlarını artırmak ve iş birliğini teşvik etmek için bir Endüstriyel Edge Değişim Topluluğu





Schneider Electric Exchange bünyesinde oluşturulan yeni Endüstriyel Edge Topluluğu, sistem entegratörlerinin edge sertifikalı IT çözümü tedarikçilerini kolayca tanımlamasına ve bunlarla etkileşim kurmasına imkan veriyor. Endüstriyel Edge Topluluğu, yeni işleri kolaylaştırmak ve IT/OT projelerini ele almak üzere tasarlandı. Exchange platformu, ayrıca Alliance Sistem Entegratörlerini Schneider Electric’in Edge sertifikalı IT Kanalı İş Ortaklarıyla eşleştiren bir araç da sunuyor.

Schneider Electric'in 67 ülkede 1.000’den fazla endüstri lideri Alliance Sistem Entegratörü İş Ortağı ve ödüllü iş ortağı programı kapsamında dünyanın dört bir yanında edge bilgi işlem çözümlerini oluşturmak, uygulamak ve hizmet sunmak için sertifika sahibi 400'den fazla IT çözüm sağlayıcısı bulunuyor.

Açıklamada görüşleri yer alan Schneider Electric Güvenli Güç Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Pankaj Sharma, "Schneider Electric’in kapsamlı iş ortağı ekosisteminin hem IT hem de OT sistemlerinde benzersiz olması, rekabet konusunda eşsiz bir avantaj sağlıyor. İş ortağı ekosisteminin gücünü edge konusundaki uzmanlığımızla ve sunduklarımızın genişliğiyle birleştirdiğiniz zaman, ortaya sistem entegratörleri ve IT çözüm tedarikçileri için kazanan bir üçlü çıkıyor." ifadelerine yer verdi.