Schneider Electric ve Alfa Laval iş birliğini genişletiyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric ve Alfa Laval verileri dijitalleştirip analiz ederek Alfa Laval’ın operasyonel verimliliğini iyileştirecek.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonu dijital dönüşümünde dünya lideri olan ve geçen şubat ayında Corporate Knights Global 100 İndeksinde 2021’de dünyanın en sürdürülebilir şirketi ilan edilen Schneider Electric ile ısı transferi, ayrıştırma ve akışkan yönetimi alanlarında global ürün ve çözüm tedarikçisi olan Alfa Laval iş ortaklığı sözleşmelerini genişletti.

Bu kapsamda, iki şirket verileri dijitalleştirip analiz ederek Alfa Laval’ın operasyonel verimliliğini iyileştireceklerini duyurdu.

İki şirket farklı tesis, ülke ve bölgelerden toplanan gerçek zamanlıya yakın enerji tüketimi verileri kullanarak enerji verimliliği projeleri belirleyecek ve tanımlayacak. Bu iş birliği aynı zamanda Alfa Laval’ın 2030’a kadar tüm değer zincirinde karbon nötr hale gelme çabalarının bir parçası niteliğinde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Laval Başkan Yardımcısı ve Operasyon Müdürü Mikael Tyden, “Karbon nötrlüğü hedefimize ulaşabilmemiz için tüm tedarik zincirimizde çaba harcamamız ve müşteri, tedarikçi ve faaliyet yürüttüğümüz toplumlarla gelişkin düzeyde iş birliği yapmamız gerekiyor. Enerji verimliliğine sahip çözümlerin uygulanmasını desteklemek için Exponential Roadmap Initiative’e katıldık. Schneider Electric ile yaptığımız genişletilmiş iş birliği anlaşması, Paris Sözleşmesi ile belirlenen 1,5 santigrat derece senaryosuna ulaşma konusunda bir diğer somut faaliyettir.” ifadelerini kullandı.

Schneider Electric Avrupa İş Ortağı Sürdürülebilirliği İş Bölümünden Philippe Diez ise “Özellikle son Hükümetlerararası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporu ışığında iklim eylemini ciddiye alma zamanı geldi. Strateji ve planlamanın ötesine geçerek değer zinciri boyunca karbon nötrlüğüne ulaşma hedefiyle uygulamaya geçen Alfa Laval ile güçlerimizi birleştirmekten onur duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.