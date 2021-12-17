Savunma ve Sanayi Başkanı Demir, İTÜ Büyük Kavitasyon Tüneli’nin açılışına katıldı

Savunma ve Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisine önemli katkı sunacak İTÜ Büyük Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi’nin açılışına katıldı.

Savunma ve Sanayi Başkanı İsmail Demir, inşaatı 2018 yılında başlanan savunma sanayisinde önemli bir derecede katkı sunacak İTÜ Büyük Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi açılış törenine katıldı. Açılışta ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile öğretim üyeleri, öğrenciler de hazır bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü İsmail Koyuncu, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’e plaket verdi. Daha sonra İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde dizayn ve inşa edilen Türkiye’nin ilk büyük ölçekli büyük kavitasyon tünelinin açılışını gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ardından tesisi inceleyerek bilgi aldı.

Basın mensuplarına bir konuşma yapan Savunma ve Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Şu anda gemi inşaat sektörümüz , savunma sanayi başkanlığımız ve üniversitemizde hayata geçirdiğimiz kavitasyon tünelinin başındayız. Bu tünel ne anlama geliyor? Bu tünel aslında gemi inşa projelerimizde torpido projemizde denizaltı projelerimizde yeni tasarımlarımız ve tasarladığımız denizaltılarımızın, pervanelerimizin torpidolarımızın testleri sırasında tasarımların burada test edilmesi ve yeni teknolojilerin üretilmesiyle ilgili değersel ve deneysel bir kabiliyet sağlıyor. Mesela ’Orka’ torpidomuz, ’Akya’ torpidomuz, yeni tip denizaltımızın çeşitli modelleri ve yeni tasarımlarımız burada test edilecek. Onların pervaneleri çeşitli hızlarda, dönüşleri ve bu gemilerimizin denizdeki performanslarının analizleri sonucundaki testler burada yapılarak sadece savunma sanayi sektörümüzün değil gemicilik sektörümüzün de daha ileri tasarımlar yapması ve daha performanslı ürünler ortaya çıkarması için çok önemli bir adım olacak. Bu mesele de üniversite, savunma Sanayi Başkanlığımızın işbirliği ile hayata geçmiş teknoloji kazanımı yolunda atılmış bir adımdır. Milli teknoloji hamlemizin de önemli bir unsurunu oluşturacak” dedi.