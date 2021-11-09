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Savunma sanayisinin devleri SAHA EXPO'da buluşacak

Savunma sanayisinin devlerini 10-13 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek olan SAHA EXPO, yarın ziyaretçilere kapılarını açacak.

Genel 09.11.2021, 15:08
Savunma sanayisinin devleri SAHA EXPO'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı, 10-13 Kasım'da hibrit olarak başlayacak ve 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek.

SAHA EXPO 2021, 15 Kasım'da 3D Sanal Fuar olarak devam edecek ve 15 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçileri için açık kalacak. Gerçek fuar deneyimini, sanal bir ortamda ziyaretçilerine yaşatacak olan SAHA EXPO'ya, 7/24 giriş sağlanabilecek ve gerçek bir fuarda yapılabilecek tüm hizmetlerden faydalanılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen fuar, 40 bin metrekarelik alanda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşecek.

BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ (TAI & TEI), ROKETSAN, HAVELSAN, BMC, STM, KALE GROUP, FNSS, TAIS, PRATT & WHITNEY, DOWAKSA, UKRSPECEXPORT, IVCHENKO-PROGRESS ve MOTOR SICH gibi firmaların yer alacağı fuarda; insansız silahlı ve silahsız hava aracı, helikopter, uçak, zırhlı araç, silah, roket ve mühimmat imalatı, denizaltı ve savaş gemilerinin üretimi, tank ve teçhizatları, haberleşme cihaz ve ekipmanlarının üretimi, siber güvenlik, yazılım ve donanım geliştirilmesine kadar savunma, havacılık ve uzay sektöründeki en son teknolojiler ile üretilen birçok ürün ilk defa sektöre tanıtılacak.

Güçlü ortaklıkların ve iş birliklerinin imzaları atılacak

Katılımcı firmalar yeni ürünlerini SAHA EXPO'da ana sahnede sunacak. Fuarda, özellikle KOBİ'ler ve aktif olarak sürdürülebilir çözümler arayan alıcılar yüz yüze görüşme fırsatı yakalayarak yeni iş birliği olanaklarını değerlendirecek.

SAHA EXPO, fuar süresi boyunca oluşturduğu sergi alanları ile, startuplara, katılımcılar ve ziyaretçilerle bir araya gelerek projelerini paylaşma ve güçlü bir "network" oluşturma fırsatı sunuyor.

Öte yandan, geleceğin teknolojilerini hayata geçirecek güçlü ortaklıkların ve iş birliklerinin imzaları da SAHA EXPO'da atılacak. Etkinlik süresince gerçekleşecek ulusal ve uluslararası ortaklık anlaşmalarının imzalarına ev sahipliği yapılacak.

Ayrıca, fuar süresi boyunca, dünya çapında bilinen sektör temsilcilerinin katılacağı panellerde; "Savunma Sanayisinde İnsansız Sistemler ve Yapay Zeka Uygulamaları", "Türkiye'nin Uzay Programı Yol Haritası", "Savunma Sanayisinde Küresel Etkinlik ve Teknolojik Derinlik Yol Haritası", "Savunma Sanayisinden Sivil Sektörlere: Milli Teknoloji Hamlesi", "Havacılık ve Uzay Sanayinde Endüstriyel İş Birliği", "Türkiye- Ukrayna Savunma Sanayi İş Birliği", "Türkiye'nin Araştırma Alt Yapıları ve Bunların Savunma Sanayi Yansımaları", "Türkiye'nin Motor Geliştirme Yol Haritası ve Sektörel Entegrasyon" konu başlıkları ile savunma sanayisinin en güncel konuları konuşulacak.

10-11 Kasım'da sadece sektör profesyonellerine, 12-13 Kasım'da ise halka açık olan fuarla ilgili detaylı bilgiye "sahaexpo.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Muhabir: Tolga Yanık

#ekonomi
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