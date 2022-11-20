Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Ordumuz, bölgenin oyun kurucu gücü olduğunu bir kez daha göstermiştir”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Dün gece ansızın teröristlerin tepesine çöken ordumuz, bölgenin oyun kurucu gücü olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik başlatılan ’Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na ilişkin paylaşımda bulundu. Türk ordusunun bölgenin kurucu gücü olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ düsturuyla dün gece ansızın teröristlerin tepesine çöken ordumuz, bölgenin oyun kurucu gücü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Rabbim kahraman Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin.”