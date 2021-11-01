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Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Güvenlik güçlerimize tüfek teslimatlarımız devam ediyor”
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli ve milli piyade tüfeklerinin Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) teslim edildiğini duyurdu.
Genel 01.11.2021, 16:58
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli ve milli piyade tüfeklerinin Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) teslim edildiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konu hakkında yaptığı paylaşımda, “Güvenlik güçlerimize tüfek teslimatlarımız devam ediyor. Son olarak Kale Kalıp ve Sarsılmaz tarafından üretilen 5.56 mm Piyade Tüfeklerimizden JGK ve KKK’ya teslim ettik” ifadelerini kullandı.