Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: “A400M filomuz tamamlandı”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları kapsamında üretim ve tasarım ortağı olunan A400M tipi askeri kargo uçağının 10’uncu ve son uçağının da teslim edilerek A400M filosunun tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “A400M filomuz tamamlandı. TSK’nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen 10’uncu ve son uçağımız da envantere girdi. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye, konsorsiyumda A400M filosunu tamamlayan ilk ülke

Türkiye’nin proje ortakları arasında yer aldığı A400M programı kapsamında ülkemizin 10. ve son uçağı da envantere girdi. Türkiye, konsorsiyumda A400M filosunu tamamlayan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığının taktik ulaştırma görevleri ihtiyacı için ortak olunan A400M Projesi kapsamında Türkiye için üretilen son uçak Kayseri’ye konuşlandı. Tasarım ve üretiminde TUSAŞ’ın yer aldığı, TEI’nin motor üretiminde alt yüklenici olduğu uçağımız, öncekilere göre üst konfigürasyonda üretildi.

Sözleşme kapsamında bugüne kadar toplam 103 adet uçak teslimatı tamamlandı

A400M Ulaştırma Uçağı Projesi kapsamında Almanya (53), Belçika-Lux (8), Fransa (50), İngiltere (22), İspanya (27) ve Türkiye’den (10) oluşan konsorsiyum adına OCCAR ile AMSL Firması arasında imzalanan Sözleşme kapsamında bugüne kadar toplam 103 adet uçak teslimatı tamamlandı. Ayrıca, A400M’in konsorsiyum dışı ilk kullanıcısı Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından toplam 4 adet uçak siparişi verilmiş olup, bu kapsamdaki uçak teslimatları da tamamlandı. 2021 yılında Kazakistan ile imzalanan sözleşme ile Kazakistan, A400M uçağının dokuzuncu kullanıcı ülkesi olarak 2 adet uçak siparişi verdi.

Projenin Türkiye adına yürütücülüğünü SSB yapıyor

A400M Uçağı Nihai Montaj Hattı Ağustos 2007’de açıldı. A400M Uçağı’nın nihai montaj hattından uçuş hattına verilme töreni 26 Haziran 2008 tarihinde İspanya’da gerçekleştirildi. A400M uçağının ilk uçuşu 11 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirildi. Projenin Türkiye adına yürütücülüğünü Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) yapıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), katılımcı ülkelerin (Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya) havacılık endüstrileri ile birlikte uçağın tasarım ve üretiminde ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında sorumluluk üstleniyor. TUSAŞ’ın yapısal komponentler ve sistemlerde iş payı bulunuyor. A400M Uçağı’nın Ön Orta Gövde, Arka Gövde Üst Bölümü, Paraşütçü Kapıları, Acil Çıkış Kapısı, Arka Üst Kaçış Kapağı ve Kuyruk Konisi gibi ana yapısal komponentlerin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan Kanatçık (Aileron) ve Sürat Frenleri’nin (Spoiler) tasarım ve üretimi TUSAŞ mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye’ye teslim edilen ilk A400M uçağı 2014 yılında envantere alındı

A400M uçağında AMSL firmasının alt yüklenicisi olan Euro Prop International (EPI) konsorsiyumu (Rolls-Royce, MTU, Snecma and ITP) tarafından tasarlanmış özgün turboprop bir motor olan TP400 motoru kullanılıyor. Motor konusunda EPI’nin alt yüklenicileri arasında TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEI) de yer alıyor. A400M Ulaştırma Uçağı Projesi kapsamında Türkiye’ye teslim edilen ilk uçak olan MSN009, 2014 yılında envantere alındı. Airbus’ın Sevilla/İspanya tesislerinde yürütülen test faaliyetleri sonucunda 29 Mart 2022’de kabulü gerçekleşen 10’uncu ve son uçak olan MSN 118’in envantere alınması ile Konsorsiyumda ‘A400M Filosu’ tamamlanan ilk ülke Türkiye oldu.

A400M’lerin sonuncusu MSN 118

MSN 118 numaralı 10’uncu uçak, proje kapsamında yeni konfigürasyon seviyesinde teslim edilen ilk uçak olup, daha önce envantere alınmış olan diğer uçaklara göre daha üst kabiliyetlere sahip. Sözleşme kapsamında daha önce teslimatı tamamlanan A400M uçaklarının nihai konfigürasyona ulaştırılması adına yürütülen iyileştirme faaliyetleri Kayseri’de kurulan Retrofit Merkezi’nde sürdürülmekte olup bu kapsamda bugüne kadar 2 A400M uçağının kabiliyet yükseltme (retrofit) faaliyeti de başarıyla tamamlandı. Türk Hava Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak ve Türkiye’nin savunmasına önemli katkılar sağlayacak 10’uncu A400M, kabul test faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçuş ekibi tarafından 30 Mart 2022 tarihinde Türkiye’ye getirilerek Kayseri/Erkilet 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na konuşlandırıldı.