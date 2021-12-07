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Savunma Sanayii Başkanı Demir: “ANKA, 100 bin uçuş saatini tamamladı”
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ANKA’nın 100 bin uçuş saatini tamamladığını belirtti.
Genel 07.12.2021, 22:11
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ANKA’nın 100 bin uçuş saatini tamamladığını belirtti.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gökyüzümüzün yılmaz bekçisi ANKA, 100.000 uçuş saatini tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.