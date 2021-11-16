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Savunma gösterisiyle "Başak Cengiz cinayetine" dikkat çektiler

Adana’da Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadın cinayetlerine ve geçtiğimiz günlerde kılıçla vahşice öldürülen Başak Cengiz cinayetine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına, "Kadın savunmasız değildir" sloganıyla öz savunma spor gösterisi etkinliği gerçekleştirdi.

Genel 16.11.2021, 15:06
Savunma gösterisiyle "Başak Cengiz cinayetine" dikkat çektiler

Adana’da Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadın cinayetlerine ve geçtiğimiz günlerde kılıçla vahşice öldürülen Başak Cengiz cinayetine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına, "Kadın savunmasız değildir" sloganıyla öz savunma spor gösterisi etkinliği gerçekleştirdi.

Sadece kadın olduğu için katledilen tüm kadınlar için ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ ve ‘Kadın yalnız değildir’ konulu etkinlikte sporcu genç kızlar, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde minik bir gösteri düzenledi.

Ardından Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sena Akparlak, Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Tan, Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, CHP Kadın Kolları İl Yönetimi, Seyhan Belediyesi müdürleri ve çok sayıda personelin katıldığı basın açıklaması yapıldı.

Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sena Akparlak etkinlik sonrası yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“10 Kasım 2021 günü Başak Cengiz öldürüldü. Sanığın basına yansıyan ifadesinde, ’Kadın seçtim, kendini koruyamayacağını düşündüğüm için öldürdüm’ ifadesi yer alıyordu. Bizler medyaya yansımayan daha onlarca kadın cinayeti olduğunu biliyoruz. Çünkü her gün her saniye kadınların dünü ve yarını kadın cinayetleri ile ‘özdeşleştirilecek’ şekilde yaşıyoruz. Başak Cengiz’in sanığının ifadeleri, kadın cinayetleri gerçeğinin arkasında yatan motivasyonun sonunda bir sanık tarafından görünür kılınmış hali. Bu ifade bahanesiz, arkasına sığınan aciz ve zavallı bahanelerden, sözde iyi hallerden, soyutlanmış bir gerçek. Biz kadınlar mağdur, savunmasız, suçlanmaya açık, yalnızlaştırılmış, korkaklaştırılmış ve eve hapsedilmiş, bizim bedenimiz üzerinden kurulmuş politikaların bir sonucu olan ve bizlere dayatılan zayıf algısını kabul etmiyoruz. Zaman, kadınların cesaretlenip güçlenme zamanıdır."

Programda Seyhan Belediyesi Spor Kulübü tarafından muay thai ve tekvando sporcuları öz savunma tekniklerini sergiledi.

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