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Savran köyü karantina altına alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyü artan korona virüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

Genel 28.03.2021, 13:23
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Savran köyü karantina altına alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyü artan korona virüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

Gölbaşı Kaymakamlığı ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca son bir haftada artan korona virüs vakaları dolayısıyla Savran köyünün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Alınan kararlar doğrultusunda Savran köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.
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