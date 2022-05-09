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Savaşı duyunca Marmara Denizi’nde kalp krizi geçirdi, Ukraynalı gemici o anları anlattı

Ukrayna-Rusya savaşının başladığını sefer sırasında Marmara Denizi’ndeyken öğrenen 57 yaşındaki Ukraynalı kaptan Anatoliiy Ogrenich, yaşadığı büyük korku ve endişeyle kalp krizi geçirdi. Tedavisi sonrası o anları anlatan Ogrenich, “Savaş başladığında hepimiz şaşırdık, yıkıldık. Çok endişeliydik, o kadar kötü hissettim ki kalbimle ilgili sorun ortaya çıktı" dedi.

Genel 09.05.2022, 09:33
Savaşı duyunca Marmara Denizi’nde kalp krizi geçirdi, Ukraynalı gemici o anları anlattı

Ukrayna-Rusya savaşının başladığını sefer sırasında Marmara Denizi’ndeyken öğrenen 57 yaşındaki Ukraynalı kaptan Anatoliiy Ogrenich, yaşadığı büyük korku ve endişeyle kalp krizi geçirdi. Tedavisi sonrası o anları anlatan Ogrenich, “Savaş başladığında hepimiz şaşırdık, yıkıldık. Çok endişeliydik, o kadar kötü hissettim ki kalbimle ilgili sorun ortaya çıktı" dedi.

34 yıllık denizci olan 57 yaşındaki iki çocuk babası Ukraynalı kaptan Anatoliiy Ogrenich mesleği nedeniyle dünyanın dört bir yanını dolaştı. İki oğlu da kendisi gibi denizci olan kaptan, geçtiğimiz yıl 10 Aralık’ta başladığı sefer nedeniyle birçok ülke ve limana uğradı. Kaptan Ogrenich, Türk sularında seferine devam ederken 24 Şubat tarihinde internette haberlere baktığı sırada Ukrayna-Rusya savaşının başladığını öğrendi. Ailesi ve yakınları Ukrayna’da olan 19 yıllık kaptan, iki ülke arasında başlayan savaş sonrası büyük bir üzüntü yaşadı. Edinilen bilgiye göre Ogrenich’in kalbi yaşadığı endişe ve korkuya dayanamayınca Ukraynalı kaptan Marmara Denizi’nin ortasında kalp krizi geçirdi. Gemi mürettebatı kaptan için seferber olurken hemen en yakındaki hastanelerle irtibata geçildi. Ogrenich için gemi limana yanaşırken hemen bir hastaneye ulaşıldı ve tedavisine başlandı, gemi ise sefere devam etti. Ukraynalı kaptan için hastanede yapılan tetkiklerin ardından ameliyat yüksek riskli bulundu.

Savaşı duyunca denizde kalp krizi geçirdi, yaşadıklarını İHA’ya anlattı

Tedavisi ilaçlarla süren Ukraynalı kaptan Medicana International İstanbul Hastanesi’ne getirildi. Hastanın durumunu inceleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arda Özyüksel, ameliyatın riskler taşımasına rağmen Ogrenich’in yaşayabileceği ikinci bir krize dayanamayabileceğini ifade etti. Bunun üzerine ameliyat olmak isteyen kaptan için hazırlıklara başlandı, 10 Nisan günü başarılı geçen operasyonla Ukraynalı kaptan ve kilometrelerce uzakta savaş bölgesinde olan ailesi büyük mutluluk yaşadı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen kaptan geçtiğimiz günlerde hastaneye kontrole geldi. Ogrenich denizin ortasında savaş haberini öğrendiğinde yaşadığı korkuyu ve geçirdiği kalp krizini İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

“Savaşı duyunca o kadar kötü hissettim ki kalbimle ilgili sorun ortaya çıktı”

Ailesinin Ukrayna’da olduğunu ve savaş haberini aldıktan sonra yaşadığı büyük panikle kalp krizi geçirdiğini söyleyen 57 yaşındaki Ukraynalı kaptan Anatoliiy Ogrenich, ailesiyle sürekli görüntülü konuştuğunu anlattı. Ukraynalı kaptan, “İnternetten haberleri takip edebiliyorduk. Savaşın başladığında hepimiz şaşırdık ardından yıkıldık. Mürettebatımız ve aileleri oldukça endişeliydi. Ardından kalbimle ilgili sorun ortaya çıktı. Herkes çok fazla sigara içmeye başladı. Ben günde 2 buçuk paket sigara içiyordum. Her gün ailemle konuştum ve nasıl olduklarını soruyordum. Hep savaşın bitmesi düşüncesindeydim. Kalbimle ilgili operasyon başarılı geçti. Ülkem ve şirketim için daha fazla çalışabileceğimi umuyorum” ifadelerini kullandı.

“Hastamız oldukça riskli bir bypass hastası”

Hastasının durumuna ilişkin bilgi veren Medicana International İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arda Özyüksel, “Hastamız bize nisan başında başvurdu. Kendisi 30 yılı aşkındır dünya denizlerini gezmiş, dünyanın farklı sularında taşımacılık yapan, çocukları da kendisi gibi denizci olan Ukraynalı bir gemi kaptanı. 24 Şubat’ta Ukrayna-Rusya arasındaki bu talihsiz olaylar gerçekleşiyor. Bu olayların sonucunda hastamız gemide kalp krizi geçiriyor. Ailesi, çocukları orada ülkesi savaş altında, kendisi burada. İlk etapta hastamız bir hastaneye götürülüyor. Orada ameliyat yüksek riskli bulunduğu için bir süre ilaç tedavisi veriliyor. Daha sonra kendileri bize ulaştılar, hastamızı buraya aldık. Hastamız genel olarak oldukça riskli bir bypass hastasıydı. Normal şartlarda kalbin kasılması yüzde 60-65 dediğimiz bir değerde olması gerekirken hastamızda bu değer yüzde 10’du. Hastamıza ameliyat olması ve olmaması durumundaki mevcut riskleri anlattık, kendisi de bize güvenerek ameliyat olmayı kabul etti. İhtimal tüm senaryolar için hazırlıklarımızı tamamlayarak ameliyatı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Savaş haberini alıyor kalp krizi geçiriyor”

Zor bir operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Arda Özyüksel, “Beş damar bypass yaptık. Bugün yapılan ekokardiyografide kalbin ameliyat öncesi yüzde 10’a gerileyen kasılma gücünün yüzde 30’lara yaklaştığını gördük. Bu kendisinin bundan sonraki hayatını devam ettirmesi ve isterse denizlere tekrar dönebilmesi için ona yetecek. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Çok ağır bir kalp krizi geçirmişti ama müdahale etmememiz durumunda ihtimal bir kalp krizi daha geçirirse hastamızı kaybetme ihtimalimiz yüksekti. Kalp kasılması ileri derecede bozuktu, ameliyat yapmadan da toparlama şansı yoktu. Zor hastalar bunlar, sonucunun hemen bilinemeyeceği hastalar, ciddi bir ameliyat öncesi ve sonrası bakım ve değerlendirme gereken hastalar. Bugün ameliyat sonrası kontrolünde her şeyin yolunda gittiğini gördük. Hastamız Türk kara sularındayken seyahati devam ederken kaptan olarak görev yaptığı gemide Rusya-Ukrayna arasındaki savaş şubat ayı sonunda patlak verdiğinde bu haberi alıyor ve bir kalp krizi geçiriyor. Gittiği ilk hastaneden sonra bize gelerek çok riskli ve tehlikeli bir durumda ameliyata alınarak bugün sağ salim her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

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