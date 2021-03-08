Satı Kadın unutulmadı

Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve ’Satı Kadın’ olarak bilinen Satı Çırpan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan mahalle kültür evlerinden birine de Satı Kadın’ın ismini vereceklerini söyledi.

Kahramankazan’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın anıldı. Kahramankazan Belediyesi’nce müzeye dönüştürülen Satı Kadın Müze Evi’nde gerçekleştirilen programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile Satı Kadın’ın ailesi katıldı. Program kapsamında ilk olarak Satı Kadın’ın anıt mezarında Kur’an-ı Kerim okunarak, anıt mezara çelenk ve çiçekler bırakıldı. Daha sonra Satı Kadın’ın Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evinin bahçesinde Satı Kadın’ın hayatı anlatıldı. Katılımcılar programın ardından, Satı Kadın’ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyaların sergilendiği Satı Kadın Müze Evi’ni gezdi.

Başkan Oğuz’dan davet var

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı. Satı Kadın’ın Türk kadınları için çok önemli bir rol model olduğunun ifade eden Oğuz, “1934’te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde okuryazarlığı olmayan bir Anadolu kadını, kıvrak zekâsı ve girişimciliği sayesinde milletvekili olmayı başarmıştır. Satı Kadın’ın tüm kadınlara örnek olmasını diliyorum. Bu kapsamda Kahramankazan’ın ve Türkiye’nin gururu olan Satı Kadın’ı tanıtmak ve gelecek nesillere anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan mahalle kültür evlerinden birine de Satı Kadın’ın ismini vereceğiz” diye konuştu.

Başkan Oğuz, başta Ankaralılar olmak üzere tüm vatandaşları Satı Kadın Müze Evi’ni ziyaret etmeye davet etti.

Satı Kadın kimdir?

Satı Kadın, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimde meclise giren 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1935-1939 yılları arasında 5. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. O yıl seçilen ilk 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1956 yılında hayatını kaybeden Satı Kadın, aynı zamanda "ilk köylü kadın milletvekili" olarak da anılmaktadır.