SASKİ, Elbistan’ın banyo ve tuvalet sorununu çözüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde afetzedelerin en acil ihtiyaçlarından banyo ve tuvalet sorununu çözüme kavuşturuyor. İlçede yapılan banyolara termosifonlar yerleştirerek elektrik tesisatlarını çeken SASKİ, tuvalet ile konteynerlere içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle hızla bölgeye ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Elbistan ilçesindeki alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. İlçede günde ortalama 25, toplamda ise 450 içme suyu ve kanalizasyon arızasına müdahale eden SASKİ ekipleri, kamu kurumları dahil depremde zarar gören şebeke ve elektik tesisatlarını ise tamir ediyor.

Tuvalet ve banyolar hazır

Ekipler, afetzedelerin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışmalar gerçekleştiriyor. Toplu yaşam alanlarında salgın hastalıklarının baş göstermemesi için 100’e yakın sabit tuvalet ve muhtelif konteynere içme suyu bağlayan SASKİ, kanalizasyon şebekelerini çekerek kullanıma hazır hale getirdi. Günde 20 noktaya tankerlerle su getiren ekipler, oluşturulan 25 banyoda sıcak su temin edecek termosifonlar koyarak elektrik ve kullanma suyu tesisatlarını çekti.

İlçenin yaralarını sarmak için büyük bir gayret ve özveri ile çalışmalarını aralıksız sürdüren SASKİ, elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kalan pompa istasyonlarına jeneratörler gönderdi. 7/24 çalışan 33 kişilik ekip, depremde patlayan yer altı isale hatlarını onarıyor.

Çalışmalar sürecek

Elbistan’da hayat normale dönene kadar çalışmaların devam edeceğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Makine parkımız, personellerimiz ve kurumsal potansiyellerimiz ile deprem felaketini yaşayan Elbistan’ı yalnız bırakmayacağız. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gücümüzle sahadayız. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarına devam ederken diğer yandan da altyapı şebekelerini onarıyoruz. SASKİ ekiplerimiz, halkın tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını temin etme noktasında içme suyu ve kanalizasyon hatlarını döşüyor, elektrik tesisatlarını çekiyor. Çok büyük bir afet yaşadık. Afet sonrasında anında koordine olup ekipleri bölgeye ulaştıran genel müdürlerimize, daire başkanlarımıza ve çalışmalarını sürdüren tüm personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.