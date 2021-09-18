Şarkıcı Yaşar İpek THY’ye isyan etti

Türk Hava Yolları’nın (THY) Diyarbakır seferini yapan uçağı rüzgar nedeniyle Şanlıurfa’ya inmesi nedeniyle konserini kaçıran ünlü şarkıcı Yaşar İpek, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile isyan etti.

Türk Hava Yolları’nın 19.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkan Diyarbakır uçağı rüzgar nedeniyle havalimanını pas geçerek, Şanlıurfa’ya indi. Konser vermek için Diyarbakır’a giden ünlü şarkıcı Yaşar İpek, uçağın Diyarbakır yerine Şanlıurfa’ya inmesine isyan etti. Uçağın içinden çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İpek, “Urfa’ya indirdiler bizi. Diyarbakır’da yaprak kıpırdamıyor, rüzgar var diyorsunuz. Dünyanın en eski uçağına bindirip canımızı riske attın THY" notuyla isyan etti.

“Bu uçakların ne işi var havada”

Bindiği uçağın modelini bilmesi halinde bu uçağa binmeyeceğini söyleyen İpek, "Bilet alırken uçakların modellerini yazarsanız, bu uçağa binmezdim mesela. En üst sınıftan bilet sat, comodore bilgisayar, manuel koltuk ayarlama falan. Türk Hava Yolları yazık, bu uçakların ne işi var havada?" dedi.

“Pisti iki kere pas geçtik ”

Uçağın içinde bulunan yolcuların pisti pas geçerken çok korktuğunu paylaşan İpek, "Allah sizi bildiği gibi yapsın. Pisti iki kere ucundan pas geçtiler. İnsanlar çığlık çığlığa ve Şanlıurfa’ya indirdiler bizi. Diyarbakır’da yaprak kımıldamıyor. Rüzgar var diyorsunuz, Esenboğa’dan giden arkadaşlarımız bizden önce inmişler bile. Biz inemedik ve Urfa’dayız Türk Hava Yolları" ifadelerini kullandı