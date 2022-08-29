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İsveçli yetkililer, içinde 300 kişinin bulunduğu feribotun İsveç kıyılarında alev aldığını açıkladı.
Şarkıcı Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.
Şarkıcı Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.
Genel 29.08.2022, 14:39
Şarkıcı Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.
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