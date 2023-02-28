Sarız’da hasar tablosu gün geçtikçe ortaya çıkıyor

6 Şubat’ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Kayseri’nin Sarız ilçesinde, depremin etkileri gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sarız Kaymakamı İsmail Şanal, "Sarız’da gerçek tablo yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden, Kayseri’nin bölgeye en yakın ilçesi olan Sarız da etkilendi. İlçede depremden sonra çok sayıda yapı ağır hasar görürken, belediye binası da dahil 7 yapı hizmete kapatılarak etraflarında güvenlik önlemi alındı.

İlçenin neredeyse yüzde 70 civarında kontrollerinin yapıldığını ve hasarlı yapı sayısının da ilk zamana göre arttığını söyleyen Sarız Kaymakamı İsmail Şanal, "Depremin üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti. Sarız’da da gerçek tablo yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çevre ve Şehircilik, Sarız’ın neredeyse yüzde 70’inin kontrollerini bitirdi. Kontroller neticesinde 311 tane konutumuzun ağır hasarlı olduğu, 60 tane ahır ve depo olarak kullanılan binamızın da ağır hasarlı olduğu, 7 tane tamamen yıkılan binamızın olduğu ve buna binaen 1 tane iş yerimizin ağır hasar nedeni ile kapatıldığını belirtmek isterim. Bunun yanında kamu kurumlarımızdan belediye binamız, 4 tane camimizin minaresi, 1 okulumuz ve 1 okul lojmanımız ağır hasar nedeni ile kapatıldı ve etraflarında gerekli güvenlik önlemleri alındı. En kısa zamanda da inşallah yıkım çalışmalarına başlayacağız. Okuldaki öğrencilerimizi mağdur etmemek için en kısa sürede taşımalı eğitime geçilerek, güvenli okullarda eğitim hayatlarını sürdürmelerine destek verdik" diye konuştu.

"Gün geçtikçe Sarız’daki tablo daha görünür ve belirgin oluyor"

Şanal, vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerini ve destek olmak için çalıştıklarını söyleyerek, "Yavaş yavaş yaralarımızı sarıyoruz. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çadır ve konteyner yavaş yavaş ilçemize gelmeye başladı. Büyükşehir Belediyemiz bu noktada bizlere yardımcı oluyor. Yine vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda eksiklerimizi halletmeye çalışıyoruz. Minarelerimizdeki yıkım çalışmalarına başlayamamamızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi iklim koşulları. Çoğu köyümüzde kar ve yağışlardan dolayı bazı mahallelere vinçlerin girmesi zorlaşıyor. O yüzden biz yıkım gerektirecek binaların etrafında güvenlik önlemlerini alarak bu süreci atlatmaya ve en kısa zamanda bu binaları yıkmaya çalışacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmemeye ve her türlü taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen 30’a yakın ailemiz var. Deprem bölgelerinden Sarız’a gelip buradaki boş konutlara, güvenilir konutlara yerleşen ailelerimiz var. Devlet olarak onların da yanındayız. Isınmalarına, barınmalarına, yiyeceklerine, içeceklerine elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Gün geçtikçe Sarız’daki tablo daha görünür ve belirgin oluyor. Sayın Valimizin önderliğinde Belediye Başkanımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.