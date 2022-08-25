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Sarıyer’de sağanak yağmurda yerinden çıkan rögar kapağını vatandaş yerine böyle taktı
Sarıyer’de sağanak yağmur nedeniyle adeta göle dönen sokakta, yerineden çıkan rögar kapağını vatandaşlar yerine taktı.
Genel 25.08.2022, 01:39
Sarıyer’de sağanak yağmur nedeniyle adeta göle dönen sokakta, yerineden çıkan rögar kapağını vatandaşlar yerine taktı.
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur Sarıyer’de etkili olurken, göle dönen sokakta vatandaşlar yerinden çıkan rögar kapağını yerine taktı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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