Sarıyer’de Noel Baba kostümlü dalgıçtan farkındalık dalışı

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, deniz kirliliğini ve İstanbul Boğazı’ndaki balık avını protesto etmek amacıyla dalış gerçekleştirdi. Noel Baba kıyafeti giyen dalgıç Saruhan Singen, denizdeki atıkları toplayarak gelecek kuşakların istavrit ve hamsi yiyebilmesi için denizleri korumanın önemine vurgu yaptı. Singen, protesto dalışında denizden plastik balık çıkararak balık stoklarındaki azalışa dikkati çekti.

2014 yılında kurulan Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, farklı bir etkinliğe imza attı. Sarıyer’de deniz kirliliğine ve denizlerdeki usulsüz avlanmaya karşı protesto amacıyla Noel Baba kıyafeti giyinen Saruhan Singen, beraberindeki dalgıçlarla denize girdi. Denizden gerçek balık yerine plastik balık ve çok sayıda atık çıkartan Dalgıç Noel Baba, gelecek kuşakların istavrit ve hamsi yemesi için denizleri korumanın önemine vurgu yaptı. Dalgıç Noel Baba çevredeki vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Noel Baba kostümlü dalgıçtan yeni yıl mesajı

Dalgıç Noel Baba Saruhan Singen, “Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak çok güzel bir etkinliğe imza attık. 2023 yılında sağlıklı, bol bol mavilikler ve tertemiz denizler içinde çok güzel balıklar olsun. Çocuklarımıza plastik balıklar kalmasın, çocuklarımız bunlarla tatmin olmasın. Güzel balıklarla tatmin olsunlar” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Noel Baba, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.