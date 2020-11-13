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Sarıyer’de motosiklet kazası kamerada

SARIYER’DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖNDEKİ MOTOSİKLETİ GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI SIRADA KAZA YAPTI. KAZA ANI İSE KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Genel 13.11.2020, 12:23
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Sarıyer’de motosiklet kazası kamerada

Sarıyer’de motosiklet sürücüsü öndeki motosikleti geçmeye çalıştığı sırada kaza yaptı. Kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sarıyer Meserburnu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Meydan istikametinde giden motosiklet sürücüsü Mert Ahmet Akaylar, önündeki motosikleti geçmeye çalışırken motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımın üzerindeki demir korkuluklara savrulan Akaylar, yaralandı. Alkollü olmadığı belirlenen yaralı sürücü, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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