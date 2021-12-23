Sarıyer’de lapa lapa kar yağdı

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı birçok ilçede etkili oldu. Sarıyer’de lapa lapa yağan kar İstanbul Boğazı’nı beyaza büründü.

İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün bazı bölgelerde şiddetlendi. Sarıyer’de lapa lapa yağan karın etkisiyle İstanbul Boğazı beyaza büründü.