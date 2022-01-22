Sarıyer’de kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü

Sarıyer’de sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında İstanbul’da kar etkisini gösterdi. Sarıyer’de ise dün akşam saatlerinde karla karışık yağmurun yağmasının ardından kar kendisi sabah saatlerinde gösterdi. Kısa sürede beyaz örtüyle kaplanan Sarıyer’de, kartpostallık görüntüler çıktı. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını temizledi. Bahçeköy orman yolu ve yol kenarındaki ormanlık alanlar tamamen karla kaplandı. Orman yolunda ise geçimini organik ürünler satarak sağlayan vatandaş, “Çok şükür kar yağdı. Aşağıda barajlarımız var. İnşallah su ile dolar. Kar yağdı evet ama işlerimiz yolunda çok şükür” dedi.