Sarıyer’de kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardında kar yağışı Sarıyer’de de etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Sarıyer’de de lapa lapa yağan kar yağışı bir süre sonra dindi.