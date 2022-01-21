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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya’nın Oita eyaletinde yer alan Saiki kenti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Sarıyer’de kar yağışı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardında kar yağışı Sarıyer’de de etkili oldu.
Genel 21.01.2022, 18:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardında kar yağışı Sarıyer’de de etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Sarıyer’de de lapa lapa yağan kar yağışı bir süre sonra dindi.