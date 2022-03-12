Sarıyer’de kar etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul’un yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Sarıyer’de kar yağışı etkili olurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul’da cumartesi günü de etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu devam etti. İstanbul’ un yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Sarıyer, kar yağışının etkisini arttırdığı yerlerden biri oldu. Akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı ilçeyi adeta beyaza bürüdü. Vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.