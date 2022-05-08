Sarıyer’de jandarmadan “Anneler Günü” kutlaması

Sarıyer’de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kurdukları kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki annelere Anneler Günü kutlaması gerçekleştirdi. Ekipler trafikte seyir halinde olan annelerin Anneler Günü’nü kutlayıp onlara çiçek verirken, çocuklara da oyuncak dağıttı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uskumruköy Yolu üzerinde kurdukları kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki annelerin hem Anneler Günü’nü kutladı hem de Trafik Haftası kapsamında bilgiler verdi. Ekipler trafikte seyir halinde olan annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak annelere karanfiller verirken, çocuklara da oyuncak dağıttı. Uygulamaya katılan sürücülerden Cihat Koyuncu ve eşi Ayşe Ceren Koyuncu, “Umarım bütün annelerimiz için çok güzel bir gün olur tüm sevdikleriyle birlikte. Ben de eşim ve annem adına, tüm anneler adına teşekkür ederim” dedi.

"Anneler Günü çok özel bir gün"

Uygulamaya katılan Elif-Murat Geleş çifti, “Anneler Günü çok özel bir gün tabii ki. Emek veren her bir annenin, her bir emek tanesine sevgiyle ve saygıyla teşekkür ediyorum. Annelere ne söylenir. Doğuran, ebediyete göçmüş, bir canlıya anne gibi şefkat göstermiş tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun” diye konuştu.

"Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun"

Anneler Günü kutlaması dolayısıyla teşekkürlerini dile getiren Banu Hasırcıoğlu ise, “Hepinize çok teşekkür ederim. Annesi hayatta olan ve olmayan herkesin, bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.