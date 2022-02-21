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Sarıyer’de Huzur Mahallesi’nin "gürültü" çilesi

Sarıyer Huzur Mahallesi sakinleri yaklaşık 1 yıl önce stüdyoya çevrilen daireden gece gündüz demeden gelen gürültüye isyan etti. Stüdyoya çevrilen dairenin önünde toplanan mahalleli, yaşam standartlarının bozulduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Vatandaşlardan bazıları 9 aydır uyku uyuyamadığını söylerken, gözü yaşlı bir anne ise 9 aylık bebeğini sokakta uyutmak zorunda olduğunu söyledi.

Genel 21.02.2022, 16:55
Sarıyer’de Huzur Mahallesi’nin "gürültü" çilesi

Sarıyer Huzur Mahallesi sakinleri yaklaşık 1 yıl önce stüdyoya çevrilen daireden gece gündüz demeden gelen gürültüye isyan etti. Stüdyoya çevrilen dairenin önünde toplanan mahalleli, yaşam standartlarının bozulduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Vatandaşlardan bazıları 9 aydır uyku uyuyamadığını söylerken, gözü yaşlı bir anne ise 9 aylık bebeğini sokakta uyutmak zorunda olduğunu söyledi.

İddiaya göre Sarıyer Huzur Mahallesi’ndeki bir binanın 4. katındaki daire yaklaşık bir yıl önce stüdyoya çevrildi. Buradan gece gündüz gelen gürültü ise en başta bitişikteki binada yaşayanları olmak üzere tüm mahalleliyi canından bezdirdi. Daireden gelen gürültü nedeniyle uykularının kaçtığını söyleyen mahalleli duruma isyan etti. Stüdyonun bulunduğu binanın önünde toplanan mahalleliler tepkilerini dile getirdi. O sırada iddiaların hedefinde olan stüdyo sahibinin bir yakını da oraya gelince kısa süreli gerginlik yaşandı. Duruma isyan eden mahallelilerden Serpil Fırat, “ Ben bu sabah ezanla uyandım. Eşimin elindeki böreği alıp fırlatmış bu adam. Kapılar açık, asansörler çalışıyor. Merdiven başımıza düşecek. Sürekli böyle, sürekli polis geliyor. İzni var diyorlar. Gecenin ikisinde izin mi olur? Ben çocuğumu dışarı salamıyorum. Biz terk mi edelim evimizi bu saatten sonra ” dedi.

“Her yerde şikayetim var”

Sabah çıkan tartışma sonrası konuşan mahallelilerden Ahmet Fırat , “Gürültüden dolayı saat beş buçukta ben yataktan fırladım. 6 buraya indik, polis geldi. Karakola gittik. İkimiz de birbirimizden şikayetçi olduk. Bu bir senedir sürüyor. 15-20 sefer belki de 30 sefer şikayet ettik. Her yerde şikayetim var. Böyle bir rezillik olur mu? Yolu kapatıyorlar bu benim hakkım diyor” dedi.

“Evimde 9 aydır uyuyamıyorum”

Yaşadıkları durumu gözyaşları içinde dile getiren mahalleli Ümit Fırat , “Burada bebeğim var. Bu bebek erken doğdu. Gürültü var gürültü. Sürekli olarak gecenin 1’inde tadilat, asansör inip çıkıyor. Ben ağlıyorum. Evimde ben 9 aydır uyuyamıyorum. Biz söylediğimizde valilikten iznim var diyor. Valiliğe de gittim sordum. Valilik bana biz çekim iznini sokağa veriyoruz, iç mekanlara karışmıyoruz diyor. Benim bebeğim erken doğdu stresten” diye konuştu.

“Bebeğimi gündüz sokakta uyutuyorum”

Ümit Fırat’ın eşi Lesia Fırat ise, “ Bir sene zaten geçti. Öncelikle dört beş ay tadilat vardı. Ne kadar gürültü vardı, kayıtları var. Evde duramıyoruz. Sonra müzik sesi gelmeye başladı. Gece kulübü gibi çalıyor müzik. Duramazsınız sanki parti veriyor. Film çekilirken zaten evden kaçmak lazım. Bütün malzemelerin taşınma sesi bizim yatak odasına geliyor. Yatak odamızda bebeğin yatağı duruyor. Çocuk küçükken uyuyordu. Çünkü sesleri anlayamıyordu. Ama şimdi uyuyamıyor. Gürültüden korkuyor. Saat gece üçte eşya aşağıdan yukarıya taşınıyor. Gürültü olmaz mı? Çocuğum evde rahat duramıyor. Erken de doğum oldu, evimizde rahat oturamıyoruz. Çünkü sürekli gürültü içindeyiz. Uyumak yok. Bebeğim şimdi sokakta uyudu. Sokakta uyuyor ama evde uyuyamıyor. Her gün gündüzleri sokakta uyutuyorum. Gürültüden korkudan gece uyanıyor. Biz bu gece gerçekten uyumadık. İki gündür tadilat vardı. Saat gece birde yatak odasından çocuğu aldık. Başka odaya taşıdık. Çünkü müzik çalıyordu. Bir senedir kendi yatak odamızda yatamıyoruz” şeklinde konuştu.

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