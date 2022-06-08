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Sarıyer’de demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sarıyer’de Maslak istikametinde demir yüklü kamyonetin önlem almadan seyretmesi görenleri hayrete düşürdü. Demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Genel 08.06.2022, 09:18
Sarıyer’de demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sarıyer’de Maslak istikametinde demir yüklü kamyonetin önlem almadan seyretmesi görenleri hayrete düşürdü. Demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kasasından taşan demir yığınıyla Sarıyer’de Maslak istikametine seyreden kamyonet faciaya davetiye çıkardı. Kasanın bir tarafından diğer tarafına bağlanan küçük bir halatın altında sallanan kilolarca demirin taşınma yöntemi görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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