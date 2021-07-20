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Sarısı gün ışığıyla buluşan ayçiçeği tarlaları görenleri büyülüyor

Kayseri’de Nisan ayında başında ekilen 120 bin dekar alanda ekilen çerezlik ayçekirdeği tohumları çiçek açarak gün ışığıyla buluşuyor.

Genel 20.07.2021, 13:25
Sarısı gün ışığıyla buluşan ayçiçeği tarlaları görenleri büyülüyor
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Kayseri’de Nisan ayında başında ekilen 120 bin dekar alanda ekilen çerezlik ayçekirdeği tohumları çiçek açarak gün ışığıyla buluşuyor.

Kentte Nisan ayı başında ekilen 120 bin dekar alanda çerezlik ayçekirdeği üretimi yapılıyor. Ülkemizde çerezlik ayçekirdeği üretiminde ikinci sırada yer alan Kayseri’de ekilen ayçekirdeği tohumları çiçek açarak sarı yüzünü gün ışığıyla buluşturuyor. Ortaya çıkan eşsiz güzellikler insanları ise görenleri büyülüyor.

Özelikle doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının da uğrak noktalarından olan ayçiçeği tarlaları, çiçek balı üretiminde de arıcılar tarafından tercih ediliyor.
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