Sarıkamış’ta donarak şehit olan Mehmetçiklerin anısına kardan heykeller yapılıyor

8-9 Ocak’ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı’nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı devam ediyor.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin 1. etap oteller bölgesine yapımına başlanan, Allahu Ekber Dağlarında donarak şehit olan askerlerimizin anısına kar heykelleri için ilçe çevresinden 200 kamyon kar taşındı.

Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin’in koordinasyonunda başlanan kardan şehit heykelleri yapımı için bir grup öğretim görevlisi ve öğrenciler çalışma yürütüyor.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal yaptığı açıklamada, bu sene Sarıkamış Şehitleri Anma Programı 106. yıl etkinlikleri kapsamında kardan şehit heykelleri yapımının sonuna gelindiğini söyledi.

Koşal, bu yıl Sarıkamış’a karın biraz geç yağdığını ve heykelleri Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine yetiştirmek için yoğun çalışma içerisine girdiklerini belirterek, "Bundan tam 106 yıl önce Sarıkamış’ta bizler için şehit olan atalarımızın aziz hatırasını yansıtmak için şehitlerimizin anısına kardan heykeller yapılıyor. Her yıl ocak ayının ilk haftasında Sarıkamış Şehitlerini anma programını düzenliyoruz. Bu kapsamda Sarıkamış’ta yaklaşık 10 gündür 200 kamyon kar taşınarak bölge üniversitelerinden gelen öğretim üyelerin katılımıyla kardan heykellerin son aşamasına gelindi. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile başta Sarıkamış ve Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Heykelleri etkinlikler başlamadan önce bitireceklerini ifade eden Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, "Bundan tam 106 yıl önce Sarıkamış’ta şehit olan şehitlerimizin hatırasını yansıtmak için bizler de kardan heykeller yapıyoruz. Tabi bizler de duygulu anlar yaşıyoruz. Soğukta bizler onların anısını yaşatmak için üşüyerek yapıyoruz. Eksi 20 derecede kar ve su ile çalışıyoruz. Bugün biz bunları yaşarken o günlerde atalarımızın ne şekilde donduğunu hissedemesek de biraz anlayabiliyoruz. Atalarımız bizler için şehit oldu bu dağlarda. Biz de onların aziz hatırasını gelecek kuşaklara aktarmak için heykel sanatı ile bu çalışmayı yaptık. Bu sene yürüyüş temalı heykeller yaptık” dedi.

Kardan şehit heykellerinin açılışı, 9 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.