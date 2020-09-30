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Sarıkamış’ta ayı vatandaşa el salladı
KARS’IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE SOKAKLARDA YİYECEK ARAYAN AYI, İNSANLARI GÖRÜNCE TEL ÖRGÜLERİ AŞARAK UZAKLAŞTI. BU SIRADA DURARAK ARKASINA DÖNEN AYI, ELİNİ HAVAYA KALDIRARAK ADETA KENDİSİNİ İZLEYEN VATANDAŞA EL SALLADIKTAN SONRA UZAKLAŞTI.
Genel 30.09.2020, 09:24
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sokaklarda yiyecek arayan ayı, insanları görünce tel örgüleri aşarak uzaklaştı. Bu sırada durarak arkasına dönen ayı, elini havaya kaldırarak adeta kendisini izleyen vatandaşa el salladıktan sonra uzaklaştı.
Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar ilçe merkezine iniyor. Hemen hemen her akşam ayılarla karşılaşan vatandaşlar, zaman zaman da ilginç anlara şahitlik ediyor. Sarıkamış ilçe merkezinde duvara çıkan iki ayı vatandaşları görünce bölgeden uzaklaşmak için duvardaki tel örgüleri aşmaya çalıştı. Aylardan birisi ise tel örgüleri aşarken durarak kendisini izleyen vatandaşa elini kaldırarak adeta el salladıktan sonra gözden kayboldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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