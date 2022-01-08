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Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 90 bin askerin anısına yapılan kardan heykellerin açılışını yaptı.

Genel 08.01.2022, 17:55
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 90 bin askerin anısına yapılan kardan heykellerin açılışını yaptı.

107 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 90 bin askerin anısına yapılan kardan heykellerin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ve protokol üyeleri tarafından açıldı. Heykellerin üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, “Bu sene 4 bakanlık birlikte hareket ediyoruz. Çok güçlü bir biçimde pandemiden sonra tekrar ecdadımızla buluşmak, tekrar şehitlerimizle buluşmak için çok özel bir program hazırlamaya gayret ettik. Mehmet Akif merhumun ifadesiyle; ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksam şüheda’ der, Sarıkamış neredeyse toprağa dokunmadan şühedayı duyduğumuz bir yer. O bakımdan hepimiz için tarihimizde önemli bir yer tutuyor. Çok özel bir yer tutuyor. Özellikle Doğu Cephesi içerisindeki önemini de kavradığımızda çok önemli ve farklı bir yerde durduğunu biliyoruz. Biz tabi bu anmaları buralarda tarihe karşı ve şehitlerimize karşı, gazilerimize karşı onların manevi hatıralarına karşı bir borç ödemek için buradayız. Ama aynı zamanda gençlerimiz açısından geleceğe dönük projeksiyonlarını oluşturmaları adına tarihin neresinde duruyorlar ve tarihin neresinde olacaklar şuurunu öğrenmeleri, fark etmeleri idrak etmeleri açısından bu programlar çok önemli” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, “Tabii biz millet olarak güçlü bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu medeniyetin ecdadımızdan aldığımız o güçlü köklerle yarınlara, geleceğe yine gençlerimizle birlikte taşıma kararlılığındayız. Bunun mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Ve inanıyorum ki her zaman olduğu gibi bu anlamlı haftada gençlerimiz bu şuurla bu ruhla, bu motivasyonla yarınlara yürüyecekler. Bu günlerin güçlü Türkiyesi için tıpkı bugün olduğu gibi el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. Tabi bu kutlu miras, bu anlamlı emanet, hepimize olan bir emanet ve bu kutlu mirası bize bırakan Sarıkamış şehirlerimizi, gazilerimiz bu vesile ile rahmetle minnetle saygıyla yad ediyoruz” diye konuştu.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’ndeki Kütük Evin önünde yapılan kardan heykeller eksi 15 derece soğukta, yaklaşık 200 kamyon kar kullanılarak yapıldı. Yapımı bir hafta süren kardan asker heykelleri Kars, Ağrı, Bayburt, Erzurum ve Muş üniversitelerinden toplam 10 kişilik ekip yaparak ışıklandırdı.

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