Sarıkamış buz kesti, dereler dondu

Hava sıcaklığını eksi 8 dereceye düştüğü Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşların soğukla imtihanı başladı. Araçlarının camları buz tutan vatandaşlar sabah erken saatlerde araçlarını çalıştırarak ısıtırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

Sarıkamış’ta soğukların etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Sarıkamış’ta hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Sabah katlığımızda araçların camları buz tutmuş halde, kış geldi. Soğuklar başladı” dedi.

Dereler buz tuttu

Öte yandan Sarıkamış’ta etkili olan soğuk havadan derelerde nasibini aldı. İlçede dereler buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 10, sabah erken saatlerde ise eksi 8’e düştüğü ilçede vatandaşlar da evlerinde sobaları yakmaya başladı.