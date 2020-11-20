banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sağanak ve kar geliyor!
Sağanak ve kar geliyor!
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu

Sarıkamış beyaza bürüdü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğuması nedeniyle kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta etraf beyaza büründü.

Genel 20.11.2020, 09:18
2
Sarıkamış beyaza bürüdü
banner422

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğuması nedeniyle kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta etraf beyaza büründü.

Sarıkamış’ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Gece başlayan kar yağışı sabah etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı.

Kar yağışı altında işlerine giden vatandaşlar, Sarıkamış’a karın yakıştığını belirttiler.

Sarıkamış’ta kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu