Sarıgül: “İsveç’teki saldırıyı şiddetle kınıyoruz, inançlarımıza karşı büyük bir saldırı düzenlenmiştir”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “İsveç’te yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnançlarımıza karşı büyük bir saldırı düzenlenmiştir” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve partililer, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, İsveç Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Türkiye Değişim Partisi olarak bayrağa, inançlara saygı gösteren bir parti olduklarını belirten Sarıgül, "İsveç’te yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnançlarımıza karşı büyük bir saldırı düzenlenmiştir. İsveç Başbakanlığın açıklaması son derece olumludur ancak kafi değildir. Bu uygulama yapanlar hakkında mutlaka yasal işlemler yapılması lazım. Biz İslami savunmakta İslamin ümmeti olmaktan gurur duyuyoruz. İslamiyet’te barış vardır, sevgi vardır. İnançlara saygı vardır. Hangi inanca mensup olursak olalım diğer inançlara saygı göstermemiz lazım. İsveç sokaklarında Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı işlenen suçlar ne kadar ağırsa bu suç da aynı eş değer ölçüde ağırdır. Sorumluların bir an önce hesap vermesini talep ediyoruz” diye konuştu.

İsveç Başbakanı’na İncil göndereceklerini ifade eden Sarıgül, "Çünkü biz İslam dünyası olarak incinsen de incitme diyoruz. Biz İslam dünyası olarak, Müslüman olarak kendimiz gibi düşünmeyenlere saygı gösteriyoruz. Biz düşmanımızın bile insan olduğunu unutmayın diyoruz. İsveç hükümeti gereken tedbirleri alır gerek devletimize karşı gerek inançlarımıza karşı bu suçları Türkiye olarak ret ediyoruz. Türkiye değişim partisi olarak bu uygulamaları doğru bulmuyoruz“ dedi.