Sarı-kırmızılı taraftarların sevinç kutlaması havadan görüntülendi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arnavutköy’de konvoy oluşturup, dev Galatasaray bayrağı ile yürüdü. Meşale yakan taraftarın sevinç kutlaması havadan görüntülendi.

Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile 6. Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından taraftarları sokağa çıkıp kutlama yaptı. Arnavutköy araç konvoyu oluşturdular. Ellerinde dev Galatasaray bayrağı ile Fatih Caddesi’ne inan vatandaşlar sevinç kutlaması yaptı. Meşale yaktı. Vatandaşların sevinç kutlaması havadan görüntülendi.