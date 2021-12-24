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"Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video Yarışması" ödülleri verildi

- Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar:- "Galatasaray’ın yine önderlik ettiği bu alanda, sigorta sektörü artık tüm spor kulüpleri için önemli bir noktaya erişti"

Genel 24.12.2021, 16:57

İSTANBUL (AA) - 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video Yarışması ödülleri Quick Sigorta sponsorluğunda sahiplerine verildi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSYİAD) bu yıl 19’uncusunu düzenlediği Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması’nın ödülleri, Quick Sigorta Sponsorluğunda Galatasaray Nef Stadyumu’nda düzenlenen törende sahiplerini buldu.

23 Aralık tarihinde gerçekleştirilen törene, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Quick Sigorta ile uzun yıllar süren sponsorluk iş birliğine dikkati çekerek teşekkür etti. Hatipoğlu, fotoğrafların Quick Sigorta sponsorluğunda bir takvimde ölümsüzleştirileceğini, yıl boyunca birçok Galatasaraylının masasında bulunacağını ve ocak ayından itibaren de tüm GS Store’larda satışa sunulacağını belirtti. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas da “Türk sporu ve Galatasaray adına muhabirlerimize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Quick Sigorta’nın yıllardır süregelen sponsorluk desteği için minnettarım" ifadelerini kullandı.

- "Sigorta sektörü artık tüm spor kulüpleri için önemli bir noktaya erişti"

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise gazeteciliğin muhabirlerin var olduğu sürece devam edeceğini belirterek, "Sigorta sektörüne geçmeden önce gazetecilik yapmış biri olarak bunu gönülden söylüyorum. Bizim de yıllardır destek verdiğimiz 19’uncu Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması bunu ispatlar nitelikte. Sponsorluklara çok önem veriyoruz ve saygı duyuyoruz. Bu nedenle hem bu sene hem de geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, formaların üzerinde yer alan diğer sigorta şirketlerinin logolarını da takvimimize ekliyoruz. Bundan 13 sene önce, eski şirketimde Galatasaray’la birlikte spor ve sigorta iş birliğini başlatmıştık. Galatasaray’ın yine önderlik ettiği bu alanda, sigorta sektörü artık tüm spor kulüpleri için önemli bir noktaya erişti." açıklamasında bulundu.

- Dereceye giren isimler belli oldu

2021 yılının Galatasaray ruhunu en iyi yansıtan fotoğraf ve videolarının seçildiği törende, fotoğraf dalında Sözcü’den Hüseyin Çağlar birinciliğe, Milliyet’ten Hüseyin Yavuz ikinciliğe ve Demirören Haber Ajansı’ndan Mesut Işık üçüncülüğe layık görüldü.

Fotoğraf dalında mansiyon ödülleri alanlar ise Milli Gazete ’den Uğur Şenpire, Fanatik ’ten Murat Akbaş, İhlas Haber Ajansı’ndan Mehmet Şirin Topaloğlu, Anadolu Ajansı’ndan Mehmet Murat Önel, Depo Ajans’tan Mahmut Burak Burkuk, Hürriyet’ten Adem Kabayel, Galatasaray’dan Fatma Erdoğan, Akın Çeliktaş ve Ali Kemertaş oldu. Video dalında birinciliği Galatasaray’dan Ozan Moroğlu, ikinciliği Galatasaray’dan Tarkan Buharalı aldı. Üçüncülüğü ise yine Galatasaray’dan Erkan Gökçe ve Ali Zenler paylaştı. Yarışmacılar ödüllerini, İbrahim Hatipoğlu, Burak Elmas, Aykutalp Derkan ve Ahmet Yaşar’ın elinden aldı. Dereceye giren fotoğraflar Quick Sigorta sponsorluğunda 2022 yılı için bastırılacak 1905 GSİYAD ve Galatasaray takvimlerinde yer alacak.



#fotoğraf #Galatasaray #Quick Sigorta
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