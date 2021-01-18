Sarayburnu Sahili’nde karda deniz ve sucuk keyfi

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar Sarayburnu Sahili’nde denize girdi. Denize giren vatandaşlar daha sonra sucuk yiyerek karın tadını çıkardı.

Günlerdir etkisini gösteren soğuk havanın ardından İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetli kar yağışı etkili oldu. Sürücüler ve yayaların zor anlar yaşadığı kar yağışının ardından bazı vatandaşlar Sarayburnu Sahili’nde denize girdi. Deniz keyfinin ardından sahilde sucuk kızartan vatandaşlar eksi 4 derecede keyif yaptı.

Karlı havada denize girdikten sonra mangalda sucuk keyfi yapan Mahmut Bingöl, “Ateşin ve sucuğun keyfini yapıyoruz. Kendimize burada sucukla terapi ediyoruz. Sarayburnu Sahili çok güzel bir yer. İnsanı çok iyi rahatlatıyor. Kışın burada denize girmek inanılmaz keyifli. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Burası İstanbul. İstanbul’un her şeyi başka. Bu lezzeti başka bir yerde alamaz kimse” dedi.

Karda denize giren bir diğer vatandaş Fatih İşsever, "Şu an çok mutluyuz. Bizi gayet zihinde hissettiriyor. Soğuk suyla beraber ayrı bir dostluk oluşturuyor. İstanbul çok farklı bir yer. İstanbul’u yaşamak lazım. Burası kış turizmi için su sporlarına açılabilir” şeklinde konuştu.

Yüksel Sönmez ise “Biz Sarayburnu fatihleri olarak 365 gün buradayız. Deniz bizim için bir şifa. Denize girip çıktık ve şimdi sucuk ekmek keyfini süreceğiz. Kar olması bizim için hiç önemli değil. Önemli olan suya alışkınlık. Suya alıştığın sürece denize girmende hiçbir sakınca yok. Yeter ki suda ne kadar kalacağını bilmek gerekiyor” açıklamasında bulundu.