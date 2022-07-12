Saraybosna, İzmir’in 25’inci kardeş şehri oldu

Srebrenitsa Soykırımı’nın 27’inci yıl anma etkinliği için Bosna Hersek’e giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer programın son gününde Saraybosna Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Protokole Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ile birlikte imza atan Başkan Soyer, “Kardeşliğimiz sadece kağıt üzerinde değil. Bizim ruhlarımız kardeş, vicdanımız kardeş” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Saraybosna ziyaret programını son gününde resmi temaslarda bulundu.

Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Aralık 2021 tarihinde aldığı kararın ardından Saraybosna Belediyesi ile kardeş şehir protokolünü imzalamak için Bosna Hersek Savaşı’nın en acı hatıralarından birinin olduğu Milli Kütüphane içerisindeki başkanlık makamına geldi. Başkan Soyer, hazırlanan protokolü Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic’le birlikte imzalayarak Saraybosna’nın İzmir’in 25’inci, Mostar’dan sonra Bosna-Hersek’teki ikinci kardeş şehri olduğunu resmileştirdi.

“Bizim kardeşliğimiz kağıt üzerinde değil ruhlarımızda“

İmza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bizde çay için demlenme derler. Bizim ilişkimizin de yeteri kadar demlendiğini ve en tatlı kıvama geldiğini düşünüyorum. Gerçekten de eğitim, spor, turizm bizim öncelikli olarak çalışmayı düşündüğümüz alanlar. Öğrenci değişimi, spor turnuvaları üzerinde çalışacağız. Bizim tur operatörlerimizi ve seyahat acentelerimizi buraya getireceğiz. Saraybosna’yı İzmir’de nasıl pazarlayacaklarını göstermek istiyoruz. Aynı zamanda buradaki tur operatörlerini de alıp İzmir’e götüreceğiz. Karşılıklı olarak şehirlerin pazarlanmasını ve tanıtılmasını istiyoruz. Daha çok şey var ve bunları zamanla pekiştireceğiz. Bizim 25 kardeş şehrimiz var. Ama kendimizi bu kadar evinde hissettiğimiz, acısını hissettiğimiz ve sevincine ortak olmak istediğimiz belediyemiz, Saraybosna Belediyesi. Büyük bir heyecanla bu imzayı bekledik. Büyük bir heyecanla da ileriye taşıyacağız. Bizim kardeşliğimiz sadece kağıt üzerinde değil. Bizim ruhlarımız kardeş, vicdanımız kardeş. Dün Srebrenitsa’da kardeşlerimizin yaşadığı acıya ortak olduk ve onların yaşadığı acıyı içimizde hissettik. Bizim kardeşliğimiz sadece güzel günler için değil, asıl zor günlerde acı günlerde ortak olmak için. Dileğimiz o ki ne burada ne de İzmir’de böyle acılar yaşanmasın sadece refahta ve mutlulukta kardeşliğimiz devam etsin. Bu tesadüfen olmuyor. Çalışmak gerekiyor. Biz de bu kardeşlik ilişkisini ileriye taşıyacağız. İlişkilerimizin sonsuza kadar sürmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonra burası sizin eviniz”

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ise, “Bundan sonra burası sizin eviniz ve her zaman hoş geldiniz. Bizi birbirimize bağlayan kardeşlik ve dostluktu. Bugün bu protokolle kardeş şehir olacağız ve ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Biz zaten kardeştik. Artık imza ile bunu pekiştirdik. İlk önce de bizim diasporaya ve Türkiye’deki Boşnaklara değer verdiğiniz için teşekkür ederiz. Başkanımız, Saraybosna vatandaşlarına karşı çok büyük bir duygu gösterdi. Biz de buna değer veriyoruz. Bizim Saraybosna’dan İzmir’e giden heyetimiz, İzmir’de kendi evlerinde gibi karşılandı. Bunun için sayın başkana ve tüm ekibe teşekkür ederim. İş geliştirmek için pek çok fırsatımız var. Altyapı, inşaat, spor, kültür, öğrenci değişimi gibi alanlarda birlikte çalışabiliriz. Diğer önemli konu ise turizm. Saraybosna ve İzmir birbirlerinden gelenlere birçok şey sunabilir. Buradaki vatandaşlarımızın fikirleri çok önemli. Saraybosna’nın İzmir’i ne kadar sevdiği, meclisteki kardeşlik oylamasından belli oluyor. Karar, mecliste oy birliği ve büyük bir sevinçle onaylandı. Umarım kardeşliğimiz çok uzun yıllar sürecektir” şeklinde konuştu.

“Sosyal demokraside birleşmemiz, barışa yapılacak saldırıyı engelleyecektir”

Başkan Soyer, Saraybosna ziyaretleri çerçevesinde Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partisi (SDP) Başkanı Nermin Niksic’i parti genel merkezinde ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Srebrenitsa Soykırımı’nın yıl dönümü için gönderdiği mektubu ileten Başkan Soyer, destek ve birlik mesajları vererek, “Dün Srebrenitsa’da yaşanan acının büyüklüğünü idrak ettik. Bir kere daha anladık ki barışın en büyük güvencesi sosyal demokrasi. Dünyanın soldan bir bakışa ihtiyacı var. Adaletten, emekten bakan bir sosyal demokrasi anlayışına ihtiyaç var. Yaşanan tüm bu acılara karşı dayanışmayı artırmamız gerekiyor. Ortak değerimiz olan sosyal demokrasi etrafında birleşmemiz, barışa yapılacak saldırıyı da engelleyecektir” dedi.

“Bosna’da ve Türkiye’de değişim olacağından eminim”

SDP Başkanı Nermin Niksic ise, “Maalesef Srebrenitsa acıyan yaramız. Dünyanın en büyük ayıbı. Srebrenitsa’da dönüşüm sağlanması ve oradaki halkın oraya dönerek geçimini sağlamasını çok önemli olarak görüyoruz. Yurt dışında giden Bosnalı gençlerimizi yine buraya getirmek için çalışmalar yapma konusunda anlaştık. Bosna-Hersek’de değişim yaşanacağından ümitliyim. Ardından da Türkiye’de de değişim olacağına eminim” şeklinde konuştu.

“Turizm en büyük barış projesidir”

SDP ziyaretinin ardından Başkan Soyer, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin’i ziyaret etti. İki şehir arasında turizm ilişkilerinin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Soyer, “Saraybosna ile uzun zamandır kardeş şehir protokolü imzalamak istiyorduk, ancak fırsat oldu. İki şehir arasındaki ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle havayolu şirketleriyle görüşmeler yaparak Saraybosna ve İzmir arasında direkt uçuş ayarlamak istiyoruz. Şu an Üsküp ile uçuşları başlatmak üzereyiz. Umarım Saraybosna’yı da dahil ederiz. İzmir’deki tur operatörlerini buraya göndereceğiz. Buradaki tur operatörlerini de İzmir’e göndereceğiz. Hem yaz, hem kış karşılıklı turizmin canlanmasını istiyoruz. İki tur operatörleri hem birbirlerinin şehirlerini tanıtacak hem de pazarlayacak. Turizm tutarsa barış tutar. Turizm en büyük barış projesidir” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Girgin ise, “Burada olmanız bizim için gurur kaynağı. Srebrenitsa’da çok büyük bir dayanışma örneği gösterdiniz. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Saraybosna ziyaretinin son durağında ise Başkan Soyer, Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadibajri ile bir araya geldi. Karşılıklı iyi dileklerin ardından ilişkilerin geliştirilmesi için fikir alışverişi yapıldı.