Şarampole düşen İzmir’in kar küreme aracını Manisa ekipleri kurtardı

Spil Dağı’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir aile ve İzmir tarafından tuzlama çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait araç Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa’nın yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Yolların açık tutulması için fedakarca çalışmalarına devam eden ekipler, Spil Dağı Milli Parkında yolda kalan Mehmet Dereci isimli vatandaş kurtarıldı. Dereci, “Ailemle birlikte yıllık izin için Spil’e tatile geliyorduk. Yolda arabam çıkmadı. Zincirim koptu. O yüzden Manisa Büyükşehir Belediyesinde çalışan ekipler bizleri kurtardı ve yerine ulaştırdı. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir’in tuzlama aracı da kurtarıldı

Öte yandan Spil Dağı Milli Parkının İzmir tarafından yol açma ve tuzlama çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tuzlama aracı da kayarak şarampole düştü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden kendilerinden yardım talep eden İzmir Büyükşehir Belediyesi tuzlama aracını düştüğü şarampolden çıkararak çalışmalarına devam etti.

İl genelinde vatandaşların kar yağışından herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.