Saraçhane’deki 15 Temmuz etkinlik alanı havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Saraçhane Meydanı’nda düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı için vatandaşlar alanını doldurmaya başladı. Etkinlik alanı havadan görüntüledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Fatih’te bulunan Saraçhane Meydanı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlenecek. Saat 17.30’da başlayacak program için vatandaşlar alanı doldurmaya başladı. Program çerçevesinde 15 Temmuz temalı video gösterimi, canlı sahne performansları, sela, dua ve Kuran-ı Kerim tilavetinin yapılacak. Etkinlik havadan görüntülendi.