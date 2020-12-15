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Şans köpeğin yüzlerce kilometrelik iyileşme yolculuğu

Kars’ta bir sürücünün çarparak ağır yaraladığı Şans köpek, 16 saat süren yolculuğun ardından Ankara’ya getirilerek tedavi altına alındı. Hayvan sever çiftin dikkati sayesinde ölümden kurtulan yaralı köpek, uzun süren bir tedavinin ardından eski sağlığına kavuşacak.

Genel 15.12.2020, 09:46
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Şans köpeğin yüzlerce kilometrelik iyileşme yolculuğu

Kars’ta bir sürücünün çarparak ağır yaraladığı Şans köpek, 16 saat süren yolculuğun ardından Ankara’ya getirilerek tedavi altına alındı. Hayvan sever çiftin dikkati sayesinde ölümden kurtulan yaralı köpek, uzun süren bir tedavinin ardından eski sağlığına kavuşacak.

Kars’ta yaralı halde buldukları köpeği o halde bırakmaya gönlü razı olmayan hayvan sever çift, araçlarına aldıkları Şans köpeği yüzlerce kilometre yol getirip tedavi ettirdi. Kars’tan Ankara’ya seyahat eden hayvan sever çift, yol kenarında buldukları yaralı köpeği donmak üzereyken aracına aldı. Erken dönem gebeliği bulunan Şans köpek, yaşadığı travmanın etkisiyle düşük yaptı. Gece saatlerinde Ankara’daki bir veteriner kliniğine getirilen yaralı köpeğin yapılan incelemelerde ayaklarında ve sırtında parçalı kırıklar tespit edildi. Kan değerlerinin normale dönmesi beklenen Şans, kırıkları için saatler sürecek bir operasyon geçirecek. Hayvan severler tarafından sahiplenilen Şans köpeğin hayati tehlikesi ise bulunmuyor.

Ölümden dönen köpeğe Şans ismini verdiklerini ifade eden Cerrahi Uzm. Veteriner Hekim Şemsettin Taşkaya," Bu canımız yaklaşık 2-3 gün önce Kars’ta bir trafik kazası geçirmiş. Orada acil müdahalesi yapılmış. Dün gece hastanemize intikal etti. Sol üst kol kemik alttaki kemikte kırık var. Kalçada bir kırık var. Hamileymiş yolda gelirken düşük yapmış. Travmaya bağlı olabilecek komplikasyonlar. Kan değerlerinin normale gelmesini ve iki gün sonra operasyon yapmayı planlıyoruz. Kırıkların tamamen iyileşmesi bir ayı bulacak. Var olan şok tedavisi iki gün içinde bitecektir. Şu anda hayati riski yok gözüküyor. Hayvan severler tarafından medyada takip edilmiş, orada imkanlar uygun olmayınca buraya kadar getirilmiş" dedi.

Şans’ın uzun yorucu bir yolculuk geçirdiğini aldığı travmanın etkisiyle bünyesinin yıprandığını aktaran Taşkaya, "Yavruları o sebeple kaybetti. Yavruyu sağlığına kavuşturmayı istiyoruz. Kırık çok parçalı değil, Şans kolayca yürüyebilecek. Şu anda sahiplenmiş bir hayvan sever grup var. Onların inisiyatifinde buraya geldiği için onlar özen gösterecek birilerine sahiplendirecek ve kontrollerinde olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Vatandaşların yaralı bir hayvana denk geldiklerinde durumu hemen bir veteriner kliniğine yada belediyeye bildirmeleri gerektiğini söyleyen Taşkaya," Hırçın davranabilir, ağzını bağlayıp, en yakın hastaneye ilettiklerinde her hekim yardımcı olacaktır. Acil müdahalesini yaptık çok sarsmamak için düz bir zemine yatırdık. Olabildiğinde az hareket ettirip, kemiklerin dokulara, sinirlere, damarlara zarar vermemesi için böyle bir zeminde bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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