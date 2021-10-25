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Sanna Marin kimdir, kaç yaşında? Finlandiya Başbakanı Sanna Marin hakkında bilgiler...

Sanna Marin, 2019 yılından bu yana Finlandiya Başbakanı olarak görev yapmaya devam ediyor. Belirli dönemlerde ülkesinde özel hayatı ile konuşulan Sanna Marin, Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi üyesidir. Peki, Sanna Marin kimdir kaç yaşında? Doğum tarihi nedir? Evli mi? Çocuğu var mı? İşte Finlandiya Başbakanı Sanna Marin hakkında bilgiler...

Genel 25.10.2021, 12:58 25.10.2021, 13:20
Sanna Marin kimdir, kaç yaşında? Finlandiya Başbakanı Sanna Marin hakkında bilgiler...

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 16 Kasım 1985 tarihinde Helsinki'de dünyaya geldi.  Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi'nden Başbakan olarak seçilen Sanna Marin, daha öncesinde Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı olarak görev yaptı. Antti Rinne görevinden ayrılmasından sonra 8 Aralık 2019 tarihinde Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Marin'i yeni başbakan adayı olarak göstermiştir. Parlamentonun onaylamasından sonra Marin, Dünya'nın şu anda görev yapan en genç başbakanı ve Finlandiya'nın en genç başbakanı olmuştur. Marin ayrıca Anneli Jäätteenmäki ve Mari Kiviniemi'den sonra ülkenin üçüncü kadın başbakanı olmuştur.

Marin, Pirkkala Lisesi'nden 2004 yılında 19 yaşında mezun oldu.2017 yılında Tampere Üniversitesi'nden İdari Bilimler Yüksek Lisansı ile mezun oldu.

Marin, 2006 yılında Sosyal Demokrat Gençlik’e katıldı ve 2010 - 2012 yılları arasında ilk Başkan Yardımcılığı yaptı.

Marin, 2008 Finlandiya belediye seçimlerinde adaydı, ancak seçilmedi. 2012'den itibaren siyasette aktif oldu. 2012 seçimlerinde, siyasi kariyerinde atılım anı olan 27 yaşında Tampere Belediye Meclisine seçildi. 2013'ten 2017'ye kadar Belediye Meclisinin başkanıydı. 2017'de Belediye Meclisine tekrar seçildi. Aynı zamanda Tampere Bölgesi Konseyi Meclisinin bir üyesidir. Ayrıca 2013 - 2016 yılları arasında Pirkanmaa Bölge Konseyi'ne üye oldu.

Marin, 2014 yılında Sosyal Demokrat Parti genel başkan yardımcılığına seçildi. 2015 yılında 30 yaşında, Pirkanmaa'nın seçim ilçesinden milletvekili olarak Finlandiya Parlamentosu'na seçildi. Dört yıl sonra yeniden seçildi. 6 Haziran 2019'da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı oldu.

Antti Rinne'nin istifasından sonra yeni başbakan seçilen Sanna Marin'in, kabinedeki 18 bakandan 12'sinin kadın olacağı beş partili bir koalisyonun kurduğu hükûmeti yöneteceği bildiriliyor.

ÖZEL HAYATI

1985 doğumlu başbakan Sanna Marin en genç başbakan sıfatını elide bulunduruyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin evli ve bir kız çocuk annesi.

2020'nin ağustos ayında 16 yıldır birlikte olduğu futbolcu eşi Markus Raikkonen ile evlenen Marin, düğünü  başbakanlık konutunda yapmış ve düğünden fotoğraflar yayınlamıştı.

Ocak 2018'de o dönem nişanlı olduğu Raikkonen ile bir kız çocukları olan Marin ve eşi çocuklarına Emma Amalia ismini verdi.

Sanna Marin'in çocuğunu emzirken çektirdiği fotoğrafı paylaşması da tartışmalara sebep olmuştu.

Marin vejetaryendir ve ebeveynlerinin ikisinin de kadın olduğunu açıklamıştır.

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