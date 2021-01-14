Şanlıurfa’ya 72 gün sonra yağmur yağdı

Kurak geçen sonbaharın ardından Şanlıurfa’ya 72 gün sonra nihayet yağmur yağdı. Gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da sonbahar kurak geçti. Barajlarda su seviyesinin alarm verdiği kentte, kuraklık baş gösterdi. Başta çiftçiler olmak üzere herkesin uzun süredir beklediği yağmur tam 72 gün sonra yağdı. Gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Şanlıurfa’ya en son 2 Kasımda yağmur yağmıştı.