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Şanlıurfa’nın boş kalan tarihi mekanları fotoğrafçılara kaldı

Haftavsonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Şanlıurfa’nın tarihi mekanları ve sokakları fotoğraf meraklılarına kaldı.

Genel 17.01.2021, 10:44
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Şanlıurfa’nın boş kalan tarihi mekanları fotoğrafçılara kaldı

Haftavsonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Şanlıurfa’nın tarihi mekanları ve sokakları fotoğraf meraklılarına kaldı.

Şanlıurfa’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar yine sessizliğe büründü. Özel izin alan fotoğrafçılar, Şanlıurfa’nın tarihi mekanları ile cadde ve sokaklarını fotoğraf karelerine yansıttı. Başta Şanlıurfa’nın en önemli mekanlarından olan Balıklıgöl olmak üzere birçok yeri dolaşan fotoğrafçılar, kalabalıktan yoksun kalmış alanları fotoğrafladı. Tarihi mekanları farklı bir şekilde yansıtmaya çalışan fotoğrafçılar, ilin arşivini de oluşturduklarını belirttiler.

Pandemi döneminde Şanlıurfa’nın değişik yerlerini fotoğraflama fırsatı bulduklarını belirten Murat Ayneli, “Fotoğraf sanatçısıyım, 2009 yılından bu yana amatör fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Şanlıurfa’da fotoğrafı bir yerlere, gönüllü olarak güzel yerlere taşımaya çalışıyoruz. Şanlıurfa’da fotoğraf çekmek için mekan olarak Balıklıgöl her gün uğrak yerimiz, ayaklarımızın her gün bizleri götürdüğü yer. Şanlıurfa’nın eski tarihi sokakları, tarihi alanlarının her tarafını fotoğraflamak bizleri gerçekten mutlu ediyor. Gönüllü arkadaşlarla hafta sonları gruplar şeklinde 4 kişi, 5 kişi, 10 kişi geziler yapıyoruz. Tabii bu virüsün getirdiği etkilerden dolayı artık çok fazla gezemiyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında sağ olsun büyükşehir belediye başkanımız bizlere Urfa Fotoğraf Evi bünyesinde izin verdi. Biz de bu şekilde Urfa’nın güzel ve değişik yerlerini fotoğraflama fırsatı buluyoruz” dedi.

"Şanlıurfa’nın arşivini oluşturuyoruz"

Pandemi döneminde Şanlıurfa’nın fotoğraf arşivini oluşturduklarını söyleyen Mehmet Lokman Ayneli ise, “Şanlıurfa’nın yerel fotoğrafçılarından biriyim. Biz pandemi sürecinde sokakların boş kalması nedeniyle şehri hem sanatsal hem de arşivsel fotoğraflayabiliyoruz. Şanlıurfa fotoğraf konusunda çok zengin bir şehir. Fotoğraf konusunda Şanlıurfa tanıtılıp büyümeye devam ediyor. Yerel ve ulusal bazda fotoğraf yarışmalarına katılma fırsatları buluyoruz. Bunun sayesinde kendimizi geliştirip daha güzel yerler keşfediyoruz. Çektiğimiz fotoğraflarla herkesin görebileceği, herkesin paylaşabileceği kadrajlar oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Her şeyi bir karede anlatmaya çalışıyoruz"

Çektikleri fotoğraflarla her duyguyu aynı karede yansıtmaya çalıştıklarını belirten Mehmet Sadık Alican, “Biz her olumsuzluktan güzel şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Fotoğraf gözüyle bakarken insanlara neyi yansıtabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi sokaklarda insan yok, daha iyi fotoğraf çekilebiliyor. Bu da ilerde arşiv olarak, arşiv niteliğinde çok güzel kullanılabilir. Yani kurumlar kullanabilir, sosyal medya kullanabilir. Bir gün bir çocuk merak ettiği zaman insan kalabalığı olmadan orayı daha net görebilir. Biz şu anda onları fotoğraflıyoruz. Yani sadece her şey porte fotoğraftan ibaret değil. Şanlıurfa’da fotoğraf adına pandemi süreci olmasına rağmen üretilebilen fotoğraflar var. Genel olarak fotoğraf bir insanın ufkunu genişletebilir. Yani romanı bir kare fotoğraf anlatabilir, bir şiirin tamamını bir kare fotoğraf anlatabilir. Fotoğrafa bakan kişi zaten fotoğrafın içerisinde görmek istediğini görür” diye konuştu.
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