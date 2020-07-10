Şanlıurfalıların "Ayasofya" sevinci
DANIŞTAY’IN AYASOFYA KARARINA ŞANLIURFALILARDAN DESTEK YAĞDI. VATANDAŞLAR, AYASOFYA’DA NAMAZ KILMAK İÇİN SABIRSIZLANDIKLARINI SÖYLEDİ.
Danıştay’ın Ayasofya kararına Şanlıurfalılardan destek yağdı. Vatandaşlar, Ayasofya’da namaz kılmak için sabırsızlandıklarını söyledi.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesine Şanlıurfalılardan destek yağdı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabından paylaştığı "Hayırlı olsun" notu sonrası Ayasofya’da namaz kılmak için sabırsızlandıklarını belirtti. Şanlıurfalılar Ayasofya’nın tarihi bir geçmişe sahip olduğunu ve değer taşıdığı için camiye dönüştürme kararını olumlu karşıladıklarını ifade etti.
Ömer Akkuş adlı vatandaş, “Ayasofya’nın cami olması güzel bir karar. Biz de bu kararı yeni duyduk. İnşallah Ayasofya Camisinde namaz kılmak bize nasip olur. Cami hayırlı uğurlu olsun” derken,
Şükrü Aslan ise, “Ayasofya’nın cami olarak açılması çok güzel bir karar. İnşallah oraya gidip namaz kılmak nasip olur” ifadelerini kullandı.
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