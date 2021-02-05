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Şanlıurfalı kadınlar Osmanlıdan kalma sanatı yaşatıyor

Şanlıurfalı kadınlar Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde yoğun bir şekilde uygulanan sedef kakma sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Genel 05.02.2021, 13:22
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Şanlıurfalı kadınlar Osmanlıdan kalma sanatı yaşatıyor

Şanlıurfalı kadınlar Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde yoğun bir şekilde uygulanan sedef kakma sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Türkiye’de yok olmaya yüz tutmuş sanatlar arasında yer alan ve kurslarda yetiştirilen ustalar aracılığıyla ayakta tutulmaya çalışılan sedef kakma sanatında Şanlıurfa’da yeni ustalar yetiştiriliyor. Eyyübiye Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslara giden kadınlar, 6 ayda mesleği öğrenip belge alıyor.

Şanlıurfa Eyyübiye Halk Eğitim Merkez Müdürü Mehmet Salıcı, “Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bu kurslarımızda kursiyerlerimiz 600 saatlik kurs görecekler. Bu da yaklaşık olarak 6 ay kadar sürüyor. İnşallah bu kurslarımızın devamında elde edilin başarıyla bu kursiyerlerimiz birer usta olacak. Elde etmiş olduğu tecrübelerini kendi evinde veya bir atölyede çalışarak elde edebileceği ürünleri satarak hayatına bir destek vermiş olacak. Şanlıurfa İş Kurumu destekli bu kursumuza yoğun bir kursiyer talebi bulunuyor. Buraya gelen kursiyerlerimiz inşallah ilerde güzel çalışmalarda rol alacaklar. İlk gün olma vesileyle büyük bir katılım var ve ileri aşamada bu doğrultuda birçok kurs açmayı planlıyoruz. Daha güzel kurslarda buluşacağımızı ve bu talepleri karşılamayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Gaziantep sedef işlemeciliği kursu adı altında özelikle çalışmalarda bulunacaklar. Talepler doğrultusunda tüm kurslarımız kurumumuzda açılacak. Yeter ki kursiyerler talep etsin. Talep edilen her türlü kursu açmaya hazırız. İnşallah daha ileri aşamalarda bunları hep beraber göreceğiz ve bu verimliliği de inşallah hep beraber yaşayacağız. İş-kur kapsamında kısmi bir destek verilecek bu kursiyerlerimize çalışmalarında kullanmak üzere ürünlerinde yüzde 10 oranında destek sağlayacağız. Buradan mezun olan öğrencilerimiz kısmi olarak fabrikalarda veya kendi özel çalışmalarıyla ürünler üretecekler ve bu şekilde istihdama katılacaklar. Yani bunların aşamaları var. Farklı farklı kurslara katılarak özelikle ahşap ile ilgili kurslara katılarak ileri aşamada usta veya usta öğretici olma fırsatı elde edecekler ve bir ocak kuracaklar” dedi.

En azından bir meslek öğreniyoruz

Çocuklarıyla birlikte kursa gelen Dilan Çatkın, "3 ay süre içerisinde katılmıştım. Bana çok faydası oldu. En azından bir meslek öğrenmek, evimize bir katkıda bulunmak, çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek amaçlı tekrar katıldık. Halk eğitimlerinin böyle kurslar açması çok güzel bir şey. Özellikle bayanlar adına böyle kursların açılması çok güzel bir şey. Biz kadınlar olarak çok sevdik. Çoluk çocukla birlikte geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kursun usta öğretici Neslihan Karataş ise "Bugün ilk günümüz. Ben de öğrencilerim gibi kurs gördüm. Bugün ise usta öğretici oldum. Burada hep beraber Gaziantep sedef işletmeciliği üzerinde çalışacağız. Eğitim süremiz 5 ay sürüyor. İnşallah burada 5 ay boyunca kursiyerlerimle beraber olacağız. Arkadaşlarımız burada kılıç, sandık, el aynası ve tarak gibi işlemeler yapıyor. Gaziantep sedef el işletmeciliği üzerinde yapacağız” diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezinde gümüşçülük, bakırcılık, sedef kakma, dokumacılık, ahşap oyma ve ağaç işleri, mozaik yapımı gibi birçok alandaki sanatlar da kadınların elinde şekilleniyor.
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